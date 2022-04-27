高校畢業人數創新高 人社部回應：穩定擴大國企招聘

內地2022皆高校畢業生規模將首次突破1000萬人，教育部指就業難度將大於2020年。對此，人力資源社會保障部（人社部）表示，將堅持把促進高校畢業生就業作為就業工作的重中之重，穩定擴大國有企業招聘，穩定事業單位、基層項目招聘招募。

今日人社部舉行一季度新聞發佈會，人力資源社會保障部就業促進司副司長陳勇嘉表示，今年高校畢業生規模達到1076萬新高，在國內外環境不確定性因素增多的情況下，促進就業的任務更重。

內地高校應屆生人數首破1000萬 教育部：就業困難程度超2020年

胡春華：就業形勢嚴峻 將穩就業放在更重要位置

下一步，人社部重點有四個方面的舉措：

一是加力渠道拓展。進一步完善畢業生就業創業的支持政策，推進政策落實打包快辦，加快政策兌現，引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，穩定擴大國有企業招聘，穩定事業單位、基層項目招聘招募。支持畢業生自主創業、靈活就業。同時，針對疫情影響，指導各地調整優化公共部門考試招錄的時間安排，為畢業生求職留出時間窗口。

二是加力崗位推送。繼續推進公共就業服務進校園活動，將崗位信息、指導培訓、創業扶持等服務送到畢業生身邊。同時，接續開展城市聯合招聘、民營企業招聘等活動，提早啟動百日千萬網絡招聘，應對疫情影響線上線下大規模推送崗位，擴大社會參與面，推出更多有特色的行業專場招聘。

三是加力見習培訓。深入推進百萬見習崗位募集計劃，針對畢業生工作經驗積累的需要，募集一批高質量的見習崗位，推出一批國家級見習示範單位，提升畢業生實踐能力。同時，針對畢業生職業發展的需要，積極組織參加技能培訓，著力提升培訓質量，拓展新職業培訓，支持畢業生實現技能就業。

四是加力困難幫扶。對離校未就業畢業生，提早做好信息銜接，做實幫扶台賬，暢通各類登記求助渠道，及時跟進提供實名製服務。對脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾等困難畢業生開展「一對一」就業援助，優先提供服務，優先推薦崗位。對長期失業青年，及時納入就業失業管理服務，加強實踐引導和分類幫扶，幫助他們更好地融入就業市場。

責任編輯：李冰琪