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【中美角力】布林肯：短期內公布應對中國崛起的國家安全戰略

國情動向 12:35 2022/04/27

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美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，將於未來數周，公布美國應對中國崛起的國家安全戰略。

布林肯當地時間周二（26日）出席美國參議院外交事務委員會聽證會時稱，未來數周將有機會公開發表有關對華策略。美國共和黨人一直批評總統拜登自上任以來，沒有完整地公開對華策略。

共和黨議員羅姆尼在聽證會上指出，中國與太平洋島國所羅門群島達成的安全合作協議，對美國構成安全威脅。布林肯回應稱，美國對此高度關注，已經派出高級官員到所羅門群島，並計劃在當地重開大使館，以便處理日常工作。他說，代表團會見了所羅門群島總理索加瓦雷，索加瓦雷表明不會在島上建立中國軍事基地。 

對於台灣問題，布林肯表示，美國堅定確保台灣擁有足夠自我防衛的能力，應對任何潛在的侵略，包含北京數十年來破壞現狀的片面行動。他又提到，台灣在芯片（又稱晶片）製造領域是不可或缺的，需確保先進芯片不落入中方之手。

美國2月曾經公布拜登政府首份印太戰略報告，指中國集結經濟、外交、軍事及科技等等實力在區內尋求擴大勢力範圍，美國要在區內投放更多外交及安全資源。中國外交部當時批評美國的印太戰略本身居心不良，是要建立封閉排他的小圈子，破壞地區和平穩定。

此外，拜登將於5月12日及13日在首都華盛頓，主持由東盟(ASEAN)10個成員國領袖出席的峰會，他將在本月較後時間啟動亞洲之旅，訪問日本和南韓等國家。

【中美角力】美軍驅逐艦穿越台海 解放軍全程跟監警戒

美副國務卿舍曼抨擊中國助俄 京：污衊抹黑的老套路(更新版）

責任編輯：蒯宇澄

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