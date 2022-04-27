台灣「與病毒共存」恐致確診飆升 國台辦：兩岸同胞都不願看到

新冠肺炎疫情持續，相較大陸採取「動態清零」政策，台灣則選擇「與病毒共存」模式。對此，國台辦發言人馬曉光今日（27日）回應稱，大陸的防疫總方針可以最有效保護人民的生命安全和身體健康。而台灣所謂的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，將會有多少人失去生命。「這是兩岸同胞都不願意看到的。」

馬曉光在國台辦的例行新聞發布會上表示，疫情發生兩年多來，大陸始終秉持人民至上、生命至上的理念，把人民生命安全和身體健康放在第一位，實施「動態清零」的防疫總方針。有關部門解釋，「動態清零」不是「絕對清零」。

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他續指，大陸切實有效地阻擊新冠疫情，取得不俗的抗疫成就，是全球新冠肺炎感染率、死亡率最低的國家之一，率先實現經濟增長由負轉正，去年經濟增長8.1%。今年一季度國內生產總值270178億元，按年增長4.8%。這充分說明，大陸的防疫總方針可以統籌疫情防控和經濟社會發展，可以實現精准防控、「動態清零」的目標，可以最有效保護人民的生命安全和身體健康。

對於台灣的疫情防控政策，馬曉光稱，「島內各界自有評論。」不過，我們也注意到，最近新冠病毒在台灣蔓延，確診病例快速增加。前天大概單日新增本土病例5000多、昨天是6000多。他指出，有島內輿論認為，台灣年底前大概會有400萬至700萬人確診。「按照民進黨當局所謂的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命。這是兩岸同胞都不願意看到的。」

此外，針對疫情應對是否是另一場兩岸「制度之爭」的說法，馬曉光強調，兩岸關係本質上是統一與「台獨」分裂的鬥爭，不是「制度之爭」。

責任編輯：易燕丹

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