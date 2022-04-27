  • 31°C
香港時間 : 2022427日 (三) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣「與病毒共存」恐致確診飆升 國台辦：兩岸同胞都不願看到

社會熱點 13:15 2022/04/27

分享：

分享：

新冠肺炎疫情持續，相較大陸採取「動態清零」政策，台灣則選擇「與病毒共存」模式。對此，國台辦發言人馬曉光今日（27日）回應稱，大陸的防疫總方針可以最有效保護人民的生命安全和身體健康。而台灣所謂的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，將會有多少人失去生命。「這是兩岸同胞都不願意看到的。」

馬曉光在國台辦的例行新聞發布會上表示，疫情發生兩年多來，大陸始終秉持人民至上、生命至上的理念，把人民生命安全和身體健康放在第一位，實施「動態清零」的防疫總方針。有關部門解釋，「動態清零」不是「絕對清零」。

台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4

【台灣疫情】新增本土病例破5千宗 料高鋒單日4.5萬人確診

他續指，大陸切實有效地阻擊新冠疫情，取得不俗的抗疫成就，是全球新冠肺炎感染率、死亡率最低的國家之一，率先實現經濟增長由負轉正，去年經濟增長8.1%。今年一季度國內生產總值270178億元，按年增長4.8%。這充分說明，大陸的防疫總方針可以統籌疫情防控和經濟社會發展，可以實現精准防控、「動態清零」的目標，可以最有效保護人民的生命安全和身體健康。

對於台灣的疫情防控政策，馬曉光稱，「島內各界自有評論。」不過，我們也注意到，最近新冠病毒在台灣蔓延，確診病例快速增加。前天大概單日新增本土病例5000多、昨天是6000多。他指出，有島內輿論認為，台灣年底前大概會有400萬至700萬人確診。「按照民進黨當局所謂的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命。這是兩岸同胞都不願意看到的。」

此外，針對疫情應對是否是另一場兩岸「制度之爭」的說法，馬曉光強調，兩岸關係本質上是統一與「台獨」分裂的鬥爭，不是「制度之爭」。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
2022/04/22
台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
2022/04/20
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
【台灣疫情】新增本土病例破5千宗 料高鋒單日4.5萬人確診
2022/04/24
【台灣疫情】新增本土病例破5千宗 料高鋒單日4.5萬人確診
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4
2022/04/26
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4

你可能感興趣

台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
15:34 2022/04/22
台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
14:57 2022/04/20
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
【台灣疫情】新增本土病例破5千宗 料高鋒單日4.5萬人確診
16:56 2022/04/24
【台灣疫情】新增本土病例破5千宗 料高鋒單日4.5萬人確診
地緣政治 國務院台灣事務辦公室 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 兩岸關係 台灣 中國

上一篇文章

劉畊宏健身直播爆火 國台辦：兩岸間交流獲得實在好處

下一篇文章

上海感染人數降至1.3萬宗 社會面清零區實施有限度活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾
華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾
【上海疫情】中國商飛設計師任義工「過勞死」 據報心梗排不上救護車
【上海疫情】中國商飛設計師任義工「過勞死」 據報心梗排不上救護車
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4
針對Omicron變異株 內地批准科興及國藥滅活疫苗臨床（第二版）
針對Omicron變異株 內地批准科興及國藥滅活疫苗臨床（第二版）
【內地疫情】內蒙古包頭全市進入靜止狀態 現有3宗確診
【內地疫情】內蒙古包頭全市進入靜止狀態 現有3宗確診
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款