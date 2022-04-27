上海疫情趨緩提振信心 滬指收升2.5%創業板指升5.5%

上海本土新冠肺炎感染人數降至1.3萬宗，為連續四日下降，滬指午後反彈，一路走高，收升2.5%，重回2950點上方，創業板指升逾5.5%。惟分析師指，五一假期將至，節前市場情緒一貫謹慎，近期市場恐難持續大幅回升。

滬指早盤最多跌0.8%，臨近中午休市拉升，半日收升0.4%，至午後漲幅擴大，收市升2.5%，報2958點；深成指升4.4%，報10652點；創業板指升5.5%，創2019年2月以來最大日內漲幅，收報2269點。

兩市成交合計9177億元（人民幣，下同），其中滬市成交4229億元，深市成交4948億元。北向資金加速流入，鋰電、光伏、半導體等掀漲停潮，有色、煤炭等周期股亦走強。

國盛證券表示，隨著前期的快速下跌，市場悲觀情緒已經得到了較大釋放，指數底部區域已經比較明顯。積極關注市場動向及政策的出台落地。基建板塊作為「穩增長」的排頭兵利好不斷，可重點挖掘基建板塊潛在的佈局機會，同時受疫情影響當前消費板塊受到較強壓制，可關注後期消費板塊復甦機會。

上海周二（26日）新增13,562宗新冠肺炎本土病例，包括1,606宗確診和11,956無症狀感染，較之前一日減少逾3,000宗；另再多48人死亡。上海市衛健委表示，近5天累計篩查5,100餘萬人次，陽性檢出率逐步下降，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」。

上海感染人數降至1.3萬宗 社會面清零區實施有限度活動

一季度全國工業企業利潤按年增8.5% 增速較去年四季度回落

責任編輯：蒯宇澄

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