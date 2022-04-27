外交部深夜回應卡拉奇恐襲：中國人的血不能白流

巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車周二（26日）在校內遭遇自殺式恐怖襲擊。目前已造成3名中方教師遇難，1名中方教師受傷，另有多名巴方人員傷亡。中國外交部網站27日凌晨發文表示，與中國駐巴使館將繼續敦促巴基斯坦相關部門，做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織。「中國人的不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價。」

據中國外交部網站，中方對這起重大恐襲事件表示強烈譴責和極大憤慨，對不幸遇難人員表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示慰問。中國外交部和中國駐巴使領館已於第一時間啟動應急機制。

巴基斯坦恐襲 孔子學院3中國教職員遇難 駐巴大使館要求嚴懲兇手

外交部部長助理吳江浩緊急致電巴基斯坦駐華大使表達極嚴重關切，要求巴方立即徹查此事，緝拿兇手並依法予以嚴懲，同時採取萬全措施，全力保障在巴中國公民安全，絕不讓此類事件再次發生。中國駐巴使館、駐卡拉奇總領館正同巴方一道，全力做好善後處置工作。

外交部發言人稱，巴總理夏巴茲·謝里夫已於26日晚赴中國駐巴使館弔唁，表示巴政府將對事件進行深入調查，對肇事者嚴懲不貸，全面加強在巴中國人員、項目和機構的安保工作，絕不允許任何勢力破壞巴中友誼。信德省和卡拉奇當地政府有關部門已全面展開調查與緝兇工作。

發言人表示，中國外交部和中國駐巴使領館將繼續敦促巴基斯坦相關部門做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織。中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價。

責任編輯：易燕丹

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