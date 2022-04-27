內地13城首輪土拍攬金3002億人幣 津杭市場冰火兩重天

隨著杭州、天津兩城首輪土地拍賣在周一（25日）落下帷幕，今年22城首輪集中供地交易已經完成過半，整體表現冷熱不均，杭州僅有一宗宅地遭遇流搖，天津流拍率則高達83%。

據《證券時報》報道，截至昨日，據諸葛找房數據研究中心統計，22城中已有13城完成首輪集中供地拍賣，共計攬金約3002億元（人民幣，下同），平均溢價率為4.61%。

報道引述諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指，在首輪土拍中，各城市推出的地塊具有「小而美」的特徵。，一是供應地塊位置較好，不乏稀缺地塊；二是大體量、高總價地塊供應減少，一定程度上降低了開發商的拿地門檻；三是部分地塊的配建要求等有所優化，為房企預留了一定的利潤空間。

土拍熱度分化愈加明顯

報道指，多家房企都透露，縮減投資戰線、重回一線、二線城市已成主流趨勢。

在梁楠看來，城市間土拍熱度分化愈加明顯，比如合肥、北京等城市首輪土拍明顯回暖，而南京、天津等城市的成交表現卻顯疲態。可謂有的「穩中有熱」，有的流拍率攀升。即便在同一個城市，有的地塊溢價率達15%，有的則底價成交，遠郊地塊與城區優質地塊的分化也較為明顯。

周一，天津首輪集中土拍掛出的29宗涉宅地僅有5宗成功出讓，整體溢價率僅有0.6%，依舊保持去年第三輪供地時的清冷態勢。克而瑞表示，天津本輪集中土拍更為蕭條，流拍率升至83%，高於以往任何一次集中土拍。

同日，杭州首輪土拍收金827億元，平均溢價率3.6%，60宗地中僅有1宗遭遇流拍，成交的59宗地中有23宗觸頂搖號，整體競拍熱度雖不及去年第三批次，但仍處於較高水平。

二季度土拍熱度有望提升

梁楠指，當下由於多數民營房企流動性仍較緊張，拿地能力略顯不足，加之一季度房企銷售表現不及預期，一定程度上導致土地市場景氣度並不高。從拿地企業來看，國企及央企仍然是拿地主力，同時也出現了資金面寬裕、運營穩健的民營房企身影。

至於二季度土地市場，梁楠表示，隨着越來越多城市放開購房限制政策，房企銷售數據將逐漸改善，融資渠道逐漸打開，房企資金壓力有所緩解，屆時二輪土拍熱度有望提升。

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責任編輯：袁瑋婧