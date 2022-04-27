習近平下令穩增長 據報要求今年GDP增速超過美國

中國在疫情大範圍衝擊下，美媒消息指，中共總書記習近平已下令，要確保今年的經濟增速超過美國。各部門正討論加快建設大型基建項目、放寬過去對房地產業的調控，同時設法安撫外國投資者，以提振經濟。但經濟學家擔心，清零帶來的經濟代價將抵消刺激政策的積極影響。官方未回應置評請求。

《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士指，在過去幾周的會議上，習近平向高層經濟和金融官員提出上述要求，並強調確保經濟穩定增長很重要。去年第四季度，美國經濟按年增長5.5%，超過中國的4.0%。美國總統拜登當時稱，這是20年來美國經濟增速首次超過中國。情況引發北京高層的不安。

為響應習近平提振經濟的號召，政府部門正在討論加快大型基建項目建設的計劃，特別是製造業、科技、能源和食品行業的項目，並研究發放優惠券刺激個人消費；扭轉房地產等其他行業的政策，推遲了擴大房地產稅試點的計劃，試圖恢復市場信心，而最近幾周一些城市也放寬了限購措施。

政府官員還提議與外國投資者、企業舉行會議，以安撫那些因行業整頓而感到不安的投資者，那些政策去年令一些企業巨頭的市值縮水了數千億美元。

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俄烏戰爭、疫情等因素，或抵消政策的積極影響

不過，快速傳播的Omicron病毒令中國今年的本土病例數量創下紀錄，作為全國金融和商業中心的上海仍實施嚴格限制措施，大量居民禁足在家，工廠停產；北京因疫情驟起而陷入緊張。此前，疫情也促使東北工業省份吉林，以及南方科技中心深圳等地採取了封控措施。

同時，俄烏戰爭及其引發的西方對俄制裁導致大宗商品價格飆升，推高企業成本及擾亂全球供應鏈；通脹正擠壓歐美消費者購買力，削弱對中國商品的需求。人行雖下調了金融機構存款準備金率，釋放銀行資產負債表上的大量資金，使銀行能夠利用這些資金發放新貸款，但未如市場預期的那樣降低借貸成本。

報道引述經濟學家分析，鑑於大量不利因素，加上堅持「動態清零」政策，大規模財政刺激對於提振經濟增長的效果可能不及前些年。外界普遍懷疑中國能否達到5.5%的增長目標，但根據國際貨幣基金組織（IMF）本月的最新預測，中國經濟今年的增速為4.4%，而美國則為3.7%，估計仍能超過美國。

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責任編輯：陳建錫