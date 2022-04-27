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河北三河市發現一名核酸異常人員 全域靜止管理開展全民檢測

社會熱點 15:44 2022/04/27

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河北三河市周三（27日）發現一名通勤人員核酸檢測結果異常，根據疫情防控工作需要，為切實保障人民群眾生命安全和身體健康，該市應對疫情工作領導小組研判，即日起對全市實行全域靜止管理3天，並開展全員核酸檢測。

據三河市疫情工作領導小組發佈的通告，當地27日下午2時起實行「靜止管理」，暫定3天；另於同日開展全員核酸檢測。管控靜止期間，全市保持「外不進、裡不出、內不動」狀態，域內戶籍人口、常住人口、流動人口需迅速返回居住地、工作地，按通知要求進行核酸採樣。對拒不配合核酸檢測、擾亂秩序、瞞報、謊報、偽造信息及其它影響疫情防控行為的人員，公安機關將依法從嚴追究法律責任。

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在靜止管理期間，除持有工作證明參與核酸檢測、疫情防控、民生保障的工作人員外，其餘人員嚴格在現居住地保持靜止，避免外出，每個村（社區）只留一個出入口，24小時安排專人值守。確因特殊情況需離開的人員，必須向居住地所在單位、鄉鎮、村（社區）履行備案審批手續。

此外，除水電氣暖、通信等城市運轉及保障行業外，域內所有經營性場所一律暫停營業。全域實行臨時封閉管理和交通管制，在區域全部出入口進行檢查管控，除保供車輛和人員外，全域靜止管理。

當局另強調，市委、市政府將全力保障廣大居民日常生活。目前，該市各類大型商超、市場物資充足，線上訂購渠道多樣，食材新鮮配送及時，呼籲民眾不要恐慌、盲目囤貨。

責任編輯：易燕丹

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