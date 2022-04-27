多地樓市鬆綁 廣東佛山住滿5年不限購

內地多地樓市實施鬆綁政策，廣東佛山今日也迎來了鬆綁。近日傳出佛山將實施商品房住滿5年將不限購，據廣州日報報道，佛山市住房和城鄉建設局表示，相關文件屬內部工作流程，「從政策上來說是沒有問題的，待調試完成後會正式對外公布」。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉介紹，佛山只有桂城、裏水、大瀝、禪城等幾個臨近廣州的鎮街需要限購，其他區域此前無需限購。

李宇嘉指出，經過近2年的調控，佛山房價漲幅已回歸合理區間運行，階段性調控已達到預期。該政策支持改善型住房需求，僅對部分政策進行調整，合理引導預期，以「5年」為界，避免短期炒作的基調未改。

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江蘇南京、淮安也紛紛加入鬆綁行列

據界面新聞報道，南京部分銀行近期調整了首套房貸利率認定標準，如結清貸款且名下無房，再次購房將認定為首套房利率。

在此之前，南京認定首套房利率需滿足「認房又認貸」，調整後將是「認房不認貸」。目前南京的首套房貸利率約為5.2%，少數銀行最低可做到5.0%，但對購房者條件要求比較高。

針對首套房首付比例，部分銀行表示，如果名下無房但有過貸款記錄，仍舊按5成首付執行。

江蘇淮安購買首套自住房及首次公積金貸款，最高額度66萬元人民幣。此外，淮安市住房公積金中心稱，此次新政策還降低了住房公積金貸款首付比例。繳存人首套首次貸款的，最低首付比例由30%降至20%；繳存人購買第二套自住住房或再次申請住房公積金貸款的，最低首付款比例由50%降至30%。

安徽蕪湖在兩周內再次優化調控樓市政策，蕪湖市發佈《關於調整住房公積金貸款最高額度政策的通知 》。4月14日，蕪湖自2017年5月8日起執行的「新房和二手房2年限售」政策正式取消。

責任編輯：李冰琪