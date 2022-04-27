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台灣增8822宗本土病例續創新高　多2人死亡

社會熱點 16:01 2022/04/27

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台灣疫情持續升溫，今日（27日）新增8822起本土冠病確診病例，臨近9千大關，再創疫情以來新高。更新增2宗死亡病例；台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預計，明天新增病例或將破萬起。

預計明起破萬宗

陳時中今天在疫情記者會中宣布，新增8822宗本土病例、101宗境外輸入個案；另新增2宗死亡、2宗重症及14宗中症個案。

陳時中指出，本土8822宗確診病例，新增個案分布在全台22縣市，個案數排名前5名縣市，以新北市3241宗居冠，其次依序為台北市1892宗、桃園市1452宗、基隆市476宗、台中市356宗。

新增的2宗死亡個案分別為本土及境外輸入病例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土病例是一名70多歲男性，曾接種2劑疫苗、有癌症病史；境外輸入的死亡個案為50多歲台灣籍男性，有癌症及心髒病史，4月16日自美國入境，19日被發現在家昏迷，急救無效，死因為心肺衰竭。

指揮中心統計，今年1月1日至4月26日本土病例共4萬2844宗，其中輕症或無症狀占比為99.69%；中症個案共120人，占比0.28%；重症累計12宗，7人治療中、5人為死亡個案，重症占比0.03%。

陳時中預計，明天新增病例將破萬起，但他強調，病例不會無限上升，原因有三：一是台灣人口與美日韓相比相對較少，以美國和南韓最高感染人數估算，台灣最多每天會有30萬人確診；二是台灣非公衛介入措施（NPI）全世界最好，可隔絕一部分快速傳播；三是台灣在疫苗施打率和保護力，都比其他國家疫情開始時要高出很多，因此整體評估疫情時會有高點，但不會無限往上攀升。

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責任編輯：蒯宇澄

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