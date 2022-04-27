【內地疫情】長吉兩市明起逐步解除管控 有序恢復城區生產生活秩序

內地新冠肺炎疫情持續，「重災區」之一的吉林省長春市及吉林市抗疫近兩個月後，相繼宣布自周四（28日）起，逐步解除全市社會管控，有序恢復正常生產生活秩序。

據長春市疫情防控工作發佈會通報，經過近兩個月的連續奮戰，當地疫情得到有效控制。經分析研判，明日零時起，逐步解除全市社會管控，有序恢復正常生產生活秩序。屆時，全市將劃分為封控區、管控區、防範區，每天將根據疫情變化情況，對「三區」範圍進行動態調整。

長春：每三日一輪全民檢測

28日零時將首先開放防範區，主城區防範區的居民實行一天一戶一人出行，非必要不出主城區。封控區、管控區現行管理政策暫時不變，解除封控、管控後，居民要完成7天自我健康監測，期間不能乘搭公共交通工具，非必要不離開小區。

此外，逐步解除管控後，長春市主城區居民需保持每3天一輪全員檢測。對未有按要求做核酸檢測的人員賦予「黃碼」，並嚴格限制流動。出行方面，175條重點巴士路線將恢復運營，乘客掃碼乘車；前期開放1000輛的士，實行預約制，綠碼乘車、掃碼付款；但市內軌道交通暫不運營。

【內地疫情】經37天作戰 吉林市實現社會面清零目標

吉林翁無法掃碼進市場賣蔥 城管全買下 網民讚暖心但籲解決根本問題

當局又支持線上商業企業和保障民生的農產品、日用品批發市場、大型商超應開盡開、應復盡復。娛樂休閑場所、人員聚集場所、密閉文化經營場所，以及旅游景區暫緩對外開放。暫停餐飲服務單位堂食服務，採取線上點單、到店自取、送餐到小區等方式提供服務。

吉林：有序推進復工復課

同樣於28日恢復城區生活秩序的吉林市，防範區內復工復課居民憑「一證一碼」（出入證+吉祥碼）出入小區，非必要不出市，其他居民不出該小區。另嚴格執行企業復工復產復商復市備案制度，企業職工需持48小時內核酸陰性證明入企到崗，並按照企業復工方案開展核酸檢測。

此外，當地將逐步穩妥取消低風險地區道路通行限制，私家車可上路行駛，有序恢復出租車、快遞車輛、外賣車輛運營；並有序恢復社會商業場所運行。防範區內，除影劇院、健身房、劇本殺、網吧、酒吧、美容院等非生活必需的密閉場所暫停開放外，其他保障基本生活需要的經營場所逐步恢復營業，限流進入，嚴格執行掃碼等防疫要求。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁