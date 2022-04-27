【北京疫情】本輪累計138宗感染涉8區 3成為在校學生及托幼兒童

北京新冠肺炎疫情持續，過去一日新增46宗感染，自4月22日以來，本輪疫情累計138人染疫，涉及朝陽、房山等8個區。北京市疾控中心表示，累計報告的感染者中，有三成一為在校學生及托幼兒童。由於校內人數多、聚集性高等因素，增大疫情傳播風險。

據北京市疾控中心副主任龐星火通報，北京4月26日下午4時至27日下午3時，新增46宗本土感染病例，包括42宗確診及4宗無症狀感染。病例分佈為朝陽區25宗、房山區12宗、通州區5宗、豐台區3宗、昌平區1宗。其中，有11名感染者為綠化隊員工。

另外，自4月22日以來，北京市累計報告138宗感染病例，涉及8個區。其中，朝陽區80宗為最多，其次是房山區29宗、順義區8宗、通州區6宗、豐台區6宗、昌平區5宗、西城區2宗、延慶區2宗。

【北京疫情】本輪累計92宗感染 朝陽區部分樓宇封控足不出戶

【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段

截至27日下午3時，累計報告的感染者中，在校學生及托幼兒童佔31%，涉及6所學校及2所托幼機構。病例主要集中在朝陽一所中學，該校累計有36名學生染疫。市疾控中心表示，校內人數多、聚集性高，且部分學生活動軌跡涉及校外違規培訓，人員複雜，增大疫情傳播風險。

京公安局共受理40宗案件

北京目前有5個高風險及16個中風險地區。市衛健委表示，4月25日至30日在主城區及平原地區，開展三輪區域核酸篩查。目前第一輪區域核酸篩查已經完成，累計採樣1981萬人次，已出結果1980萬人次，初篩12管混採陽性。為有效阻斷病毒傳播，已同步進行落位管控，復核轉運，流調溯源等工作。

此外，北京市公安局通報4類涉疫違法犯罪行為，包括不配合流調溯源，故意瞞報、謊報行程軌跡；違規舉辦線下培訓造成疫情傳播；編造傳播不實信息，制造謠言「病毒」 ，引發恐慌情緒，干擾疫情防控工作；以及違反社區管控要求，執意外出活動，造成疫情傳播風險。當局自4月22日以來，共受、立40宗案件，刑事拘留4人，行政拘留48人。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁