  • 28°C
香港時間 : 2022427日 (三) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京疫情】本輪累計138宗感染涉8區 3成為在校學生及托幼兒童

社會熱點 19:39 2022/04/27

分享：

分享：

北京新冠肺炎疫情持續，過去一日新增46宗感染，自4月22日以來，本輪疫情累計138人染疫，涉及朝陽、房山等8個區。北京市疾控中心表示，累計報告的感染者中，有三成一為在校學生及托幼兒童。由於校內人數多、聚集性高等因素，增大疫情傳播風險。

據北京市疾控中心副主任龐星火通報，北京4月26日下午4時至27日下午3時，新增46宗本土感染病例，包括42宗確診及4宗無症狀感染。病例分佈為朝陽區25宗、房山區12宗、通州區5宗、豐台區3宗、昌平區1宗。其中，有11名感染者為綠化隊員工。

另外，自4月22日以來，北京市累計報告138宗感染病例，涉及8個區。其中，朝陽區80宗為最多，其次是房山區29宗、順義區8宗、通州區6宗、豐台區6宗、昌平區5宗、西城區2宗、延慶區2宗。

【北京疫情】本輪累計92宗感染 朝陽區部分樓宇封控足不出戶

【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段

截至27日下午3時，累計報告的感染者中，在校學生及托幼兒童佔31%，涉及6所學校及2所托幼機構。病例主要集中在朝陽一所中學，該校累計有36名學生染疫。市疾控中心表示，校內人數多、聚集性高，且部分學生活動軌跡涉及校外違規培訓，人員複雜，增大疫情傳播風險。

京公安局共受理40宗案件

北京目前有5個高風險及16個中風險地區。市衛健委表示，4月25日至30日在主城區及平原地區，開展三輪區域核酸篩查。目前第一輪區域核酸篩查已經完成，累計採樣1981萬人次，已出結果1980萬人次，初篩12管混採陽性。為有效阻斷病毒傳播，已同步進行落位管控，復核轉運，流調溯源等工作。

此外，北京市公安局通報4類涉疫違法犯罪行為，包括不配合流調溯源，故意瞞報、謊報行程軌跡；違規舉辦線下培訓造成疫情傳播；編造傳播不實信息，制造謠言「病毒」 ，引發恐慌情緒，干擾疫情防控工作；以及違反社區管控要求，執意外出活動，造成疫情傳播風險。當局自4月22日以來，共受、立40宗案件，刑事拘留4人，行政拘留48人。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
2022/04/25
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
2022/04/25
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段
2022/04/26
【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段
【北京疫情】本輪累計92宗感染 朝陽區部分樓宇封控足不出戶
2022/04/26
【北京疫情】本輪累計92宗感染 朝陽區部分樓宇封控足不出戶

你可能感興趣

【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
14:05 2022/04/25
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
20:53 2022/04/25
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段
11:18 2022/04/26
【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段
學校 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 北京

下一篇文章

【內地疫情】浙江義烏封閉式管理 全球供應鏈或再遇衝擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

劉畊宏健身直播爆火 國台辦：兩岸間交流獲得實在好處
劉畊宏健身直播爆火 國台辦：兩岸間交流獲得實在好處
華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾
華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾
台灣「與病毒共存」恐致確診飆升 國台辦：兩岸同胞都不願看到
台灣「與病毒共存」恐致確診飆升 國台辦：兩岸同胞都不願看到
上海感染人數降至1.3萬宗 社會面清零區實施有限度活動
上海感染人數降至1.3萬宗 社會面清零區實施有限度活動
馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款