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秦剛：中美應提升互信 避免用「競爭」簡單定義兩國關係

國情動向 22:25 2022/04/27

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中國駐美大使秦剛稱，中美要加強溝通互信，避免用「競爭」簡單定義兩國關係，並指台灣是中美關係中最敏感的問題，籲美方停止縱容「台獨」行徑。

秦剛26日以線上形式出席美國會代表團首次訪華50週年紀念活動，他在致辭時稱，當前中美關係嚴峻複雜，不能只盯著彼此的分歧，要牢記雙方的共同利益，拿出戰略遠見、政治勇氣和外交智慧。雙方應當從歷史中汲取經驗，推動中美關係克服困難、戰勝挑戰、重建信任、重回正軌。

中美應該堅持全球戰略視野和長遠歷史眼光，把握相互依存、互利共贏的本質，避免一時一事導致誤解誤判，不讓中美間上演「大國政治的悲劇」。

中美應該加強溝通交流、提升相互了解和信任。要相互尊重、平等相待，避免用美國的尺子衡量中國，避免「民主對抗威權」這樣意識形態化和非黑即白的敘事，避免用「競爭」簡單化定義中美關係。
 

秦剛強調，台灣問題事關中國的核心利益。一中原則是中美關係不可撼動的政治基礎，也是不可逾越的紅線。中方希望美方信守50年來在台灣問題上的政治承諾，停止掏空一中原則，停止縱容支持「台獨」行徑，停止打「台灣牌」，這樣才能真正維護台海和平穩定，才能避免中美間出現重大危機。

在致辭的最後，他呼籲中美要相互尊重、和平共處、合作共贏，並指那是中美關係的相處之道，在50年前適用，在今日乃至今後依然是兩國關係的基本準則。

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責任編輯：陳建錫

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