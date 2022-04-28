【中美角力】美發表《特別301報告》 中國續被列入優先觀察名單

美國貿易代表辦公室（USTR）周三（27日）發表有關知識產權保護和執法的《特別301報告》，繼續把中國列入優先觀察名單，促中國在加強知識產權保護上，作出根本性改變。

在美方最新年度《特別301報告》中，把中國、俄羅斯、印度、印尼、阿根廷、智利及委內瑞拉等七國，列入優先觀察名單。報告沒有提出懲罰措施。

報告指出，美國正密切關注中國履行美中第一階段貿易協議的進展。報告稱，去年中國頒布了專利法、著作權法和刑法的修正案，以及旨在解決知識產權保護和執法的其他措施，美國的知識產權持有者對這些進展表示歡迎，但繼續關注這些措施能否有效實施，並對惡意商標、假冒和網絡盜版等長期問題表示關切。

促根本變革 勿施壓轉讓技術

報告認為，中國需要完成改善知識產權環境的全方位根本變革，尤其需要解決「執法渠道薄弱、缺乏透明度和司法獨立的問題」。

此外，報告提到，中國官員將知識產權與中國市場主導地位聯繫起來的聲明，引起強烈關注。呼籲中國提供知識產權保護和執法的公平競爭環境，避免要求或施壓向中國各級政府企業轉讓技術，並實行開放的市場化政策。

今年2月，中國商務部回美方發布的惡名市場報告時，強調中方曾表示，近年中國知識產權保護制度不斷完善，美方應全面、客觀反映中國政府和企業在知識產權保護方面所做的努力和取得的進展，並做出公正評價，避免對企業造成不應有的負面影響。

中方又稱，假冒盜版問題在美國原來就有，現在也有。美方頻頻利用所謂的報告指責其他國家，卻在報告中對自己國內的假冒盜版隻字不提，這樣的雙重標準令人感到遺憾。而中國願同世界各國加強知識產權保護合作，為全球企業營造公平競爭的營商環境。

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責任編輯：林佩怡

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