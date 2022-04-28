上海新增病例續降至10622宗再多47死 孫春蘭：推動更快社會面清零

上海本土新冠肺炎感染數字回落，昨日（27日）新增10,622宗本土病例，包括1,292宗確診和9,330無症狀感染，較之前一日減少近3,000宗；另再多47人死亡。國務院副總理孫春蘭繼續在上海調研指導疫情防控工作。她指出，當前上海疫情防控形勢總體穩中向好，社會面基本清零的區域明顯增多；要集中應對疫情防控薄環節和瓶頸問題，推動更快實現社會面清零目標。

據國家衛健委通報，27日新增11,285宗新冠肺炎本土病例，包括1,494宗確診和9,791宗無症狀感染。上海佔10,622宗，其中858宗確診為此前無症狀感染者轉歸，432宗確診和9,140宗無症狀感染在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

60歲及以上長者疫苗全程接種率達62%

上海另新增47宗本土死亡病例，平均年齡84.7歲，最小年齡67歲，最大年齡101歲。患者合併患有各種原發基礎疾病，包括嚴重心功能不全、心肌梗死、重度高血壓、腦出血後遺症、糖尿病等。其中1人曾接種新冠疫苗，其餘均未接種。死亡的直接原因均為基礎疾病。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，目前全市60歲及以上老年人累計完成新冠疫苗全程接種超360萬人，全程接種率62%；完成加強免疫接種超220萬人，加強接種率38%。當局呼籲各區積極統籌做好疫情防控和疫苗接種工作，在疫情風險可控的前提下，推進長者疫苗接種。

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孫春蘭：堅持「動態清零」總方針不動搖

國務院副總理孫春蘭繼續在上海調研指導疫情防控工作。她指出，當前上海疫情防控形勢總體穩中向好，社會面基本清零的區域明顯增多。要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，緊緊扭住社會面清零目標不放，在行動快、管理嚴、措施實上再加力、下功夫，一鼓作氣奮力打贏疫情防控攻堅戰。

此外，孫春蘭表示，要緊盯疫情防控薄弱環節和突出問題，繼續對老舊小區、城中村等重點點位加大攻堅力度，強化企業、建築工地、養老院等重點場所的疫情管控力度，以更有針對性的防控措施，堅決徹底阻斷傳染源。

她續指，要認真研判疫情走勢，精準測算防控需求，提前備齊資源力量。對集中隔離房源不足等瓶頸問題，要千方百計想辦法，再加大籌措建設力度，推動更快實現社會面清零目標。

另外，北京過去一日新增50宗本土感染，包括48宗確診和2宗無症狀感染。

責任編輯：易燕丹

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