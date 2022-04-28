廣州白雲機場員工核酸檢測異常 9成航班取消 周邊多個村社封控

內地新冠肺炎疫情持續之際，廣州白雲國際機場公告，昨（27日）晚在員工例行核酸檢測中，發現有核酸檢測異常，即日起調整部分國內客運航班。內媒引述飛常準App數據顯示，今日航班取消佔比9成左右。

機場周邊升級防控措施，據報村社封控管理，現場「只進不出」。另廣州​花都區、越秀區、白雲區發布通告，稱將開展全員核酸檢測。

據廣東衛健委，昨日全省無新增本土陽性感染者。

不過，廣州白雲國際機場今（28日）晨發布公告，昨晚，白雲機場在員工例行核酸檢測中，發現有核酸檢測異常，機場採取措施有效管控，因疫情防控需要，即日起調整部分國內客運航班計劃，今日初步安排12點後運行部分國內航班。

內地傳媒報道，據飛常準App數據顯示，廣州白雲機場今天預計取消航班超過1100班，執行100班左右。有旅客在現場看到，機場大屏一片紅色「取消」。T2航站樓目前只出不進。

廣州一季度GDP增4%低於全國增速 進出口微增1%

傳大部分機場員工黃碼 地鐵機場南站停對外服務

據南方+，有員工收到消息，昨日機場東南工作區員工體育館核酸檢測點，有兩管樣本初篩陽性，為10人一管的混檢。機場立即啟動應急預案，立刻通知到相關單位落實「就地隔離，上報實時位置」。據員工稱，「目前機場大部分員工都黃碼了，昨晚凌晨開始陸續做核酸。」

另外，今早6時31分起，廣州地鐵三號線機場南站停止對外服務。廣州市交通運輸局亦發布消息，為配合白雲機場做好相關防控工作今起兩條巴士路線臨時調整不進入廣州白雲機場。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁