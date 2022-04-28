  • 31°C
香港時間 : 2022428日 (四) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】據報美對華競爭法案或延後

國情動向 11:31 2022/04/28

分享：

分享：

早前美參議院通過對華競爭法案，外電引述知情人士報道，有關幫助美國半導體行業、增強對中國競爭力的立法磋商，或持續至中期選舉之後。民主黨人取得政治勝利的願望勢將落空。

報道稱，知情人士說，儘管旨在為美國國內芯片製造業提供超過500億美元資金的這項立法建議廣受支持，但是眾議院和參議院的議員尚未啟動正式會議程序，來協調兩院的法案。

美國參議院法案在3月下旬獲得兩黨支持而通過，但眾議院共和黨籍議員反對當前版本法案。在北京冬奧會開幕之際，眾議院法案以222:210的票數勉強通過，黨派分野昭然。

【中美角力】美發表《特別301報告》 中國續被列入優先觀察名單

【中美角力】布林肯：短期內公布應對中國崛起的國家安全戰略

美國國會領導層已經指定了哪些人將參加兩院協調會議，這是兩院磋商的第一個正式步驟。一旦會議委員會召開會議，可能還需要數月時間才能釐定所有細節。

在北京，早前外交部發言人汪文斌對此曾表示，相關法案涉華內容罔顧事實，渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。中方對此堅決反對，將堅定捍衛自身利益。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

秦剛赴美國腹地艾奧瓦見習近平舊友：中美農業合作有利世界和平
2022/04/23
秦剛赴美國腹地艾奧瓦見習近平舊友：中美農業合作有利世界和平
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
2022/04/23
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
【中美角力】美軍驅逐艦穿越台海　解放軍全程跟監警戒
2022/04/27
【中美角力】美軍驅逐艦穿越台海　解放軍全程跟監警戒
【中美角力】布林肯：短期內公布應對中國崛起的國家安全戰略
2022/04/27
【中美角力】布林肯：短期內公布應對中國崛起的國家安全戰略
秦剛：中美應提升互信 避免用「競爭」簡單定義兩國關係
2022/04/27
秦剛：中美應提升互信 避免用「競爭」簡單定義兩國關係

你可能感興趣

秦剛赴美國腹地艾奧瓦見習近平舊友：中美農業合作有利世界和平
12:32 2022/04/23
秦剛赴美國腹地艾奧瓦見習近平舊友：中美農業合作有利世界和平
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
15:50 2022/04/23
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
【中美角力】美軍驅逐艦穿越台海　解放軍全程跟監警戒
11:13 2022/04/27
【中美角力】美軍驅逐艦穿越台海　解放軍全程跟監警戒
貿易戰 5G 科技產品 科技戰 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 外交 晶片 政治

下一篇文章

【中美角力】美發表《特別301報告》 中國續被列入優先觀察名單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

秦剛：中美應提升互信 避免用「競爭」簡單定義兩國關係
秦剛：中美應提升互信 避免用「競爭」簡單定義兩國關係
外交部深夜回應卡拉奇恐襲：中國人的血不能白流
外交部深夜回應卡拉奇恐襲：中國人的血不能白流
【中美角力】美軍驅逐艦穿越台海　解放軍全程跟監警戒
【中美角力】美軍驅逐艦穿越台海　解放軍全程跟監警戒
【中美角力】布林肯：短期內公布應對中國崛起的國家安全戰略
【中美角力】布林肯：短期內公布應對中國崛起的國家安全戰略
巴基斯坦恐襲 孔子學院3中國教職員遇難 駐巴大使館要求嚴懲兇手
巴基斯坦恐襲 孔子學院3中國教職員遇難 駐巴大使館要求嚴懲兇手
國家移民管理局：繼續倡導內地人員非必要非緊急不出境
國家移民管理局：繼續倡導內地人員非必要非緊急不出境
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款