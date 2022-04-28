【中美角力】據報美對華競爭法案或延後

早前美參議院通過對華競爭法案，外電引述知情人士報道，有關幫助美國半導體行業、增強對中國競爭力的立法磋商，或持續至中期選舉之後。民主黨人取得政治勝利的願望勢將落空。

報道稱，知情人士說，儘管旨在為美國國內芯片製造業提供超過500億美元資金的這項立法建議廣受支持，但是眾議院和參議院的議員尚未啟動正式會議程序，來協調兩院的法案。

美國參議院法案在3月下旬獲得兩黨支持而通過，但眾議院共和黨籍議員反對當前版本法案。在北京冬奧會開幕之際，眾議院法案以222:210的票數勉強通過，黨派分野昭然。

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美國國會領導層已經指定了哪些人將參加兩院協調會議，這是兩院磋商的第一個正式步驟。一旦會議委員會召開會議，可能還需要數月時間才能釐定所有細節。

在北京，早前外交部發言人汪文斌對此曾表示，相關法案涉華內容罔顧事實，渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。中方對此堅決反對，將堅定捍衛自身利益。

責任編輯：李冰琪