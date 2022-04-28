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中國防疫封控影響幾何？衛星數據揭港口和建設活動大幅下降

經濟脈搏 12:23 2022/04/28

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疫情防控措施正衝擊中國經濟，衛星數據顯示，中國的港口活動已經低於2020年新冠疫情首次爆發期間的水平，建設活動也大幅下降。這表明，隨著防疫封控範圍擴大，經濟數據可能會惡化。

港口活動低於2020年新冠首次爆發水平

據彭博社報導，面對2020年以來最嚴重的疫情爆發，衛星圖像正在成為衡量疫情影響的重要實時數據工具。總部位於紐約的SpaceKnow從太空中跟踪超過1300家工廠的活動。該公司數據顯示，中國製造業產出在3月和4月初的防疫封控期間依然強勁，但庫存正在增加。這可能是物流混亂的跡象，因為防疫封控導致了嚴重的運輸中斷和卡車短缺。

SpaceKnow和中國四象愛數的數據顯示，港口和建築活動大幅下滑。其中，中國港口的活動水平已回到2020年封鎖期間的低點。根據SpaceKnow，內河航運活動目前遠低於2020年1月的低點。

有跡象表明工廠庫存正在堆積。根據SpaceKnow，越來越多的商品堆積在出口存放區，而內銷汽車也大量停放在分銷中心，表明汽車有產無銷。

四象愛數的衛星圖像顯示，中國經濟重鎮的建築活動在3月份大幅下滑。四象愛數通過衛星跟踪建築工地的活動。此外，日本小松建築工程機械的使用數據也暗示3月建築活動下降。

指投資熱潮在3月未出現 建築活動大幅下滑

報道指，通過衛星圖像跟踪的製造業和零售活動有所放緩，但仍好過2020年。

根據SpaceKnow，全國製造業產值與正常的季節性模式相符，儘管數據顯示3月大部分時間的產出低於平均水平。

零售方面，SpaceKnow通過追蹤中國購物中心停車場的車輛數量變化來衡量零售活動。報道指，自從上海和深圳等大城市3月13日收緊疫情防控措施以來，零售需求急劇下降，但依然好於2020年中國首次爆發疫情時的水平。

上周的官方數據顯示，3月零售銷售按年萎縮3.5%，而2020年防疫封鎖期間下滑了15.8%。

鑒於今年零售銷售成長乏力，意味著中國經濟的動力將是投資，尤其是基礎設施投資。然而，衛星數據顯示備受期待的投資熱潮在3月並沒有出現，儘管官方數據顯示3月基礎設施固定資產投資增長12.5%。

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責任編輯：蒯宇澄

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