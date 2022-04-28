在岸人民幣收報6.6115 創近1年半新低 強美元帶來壓力（更新版）

人民幣兌美元匯率繼續走弱，在岸人民幣今日（28日）早段跌穿6.58，午後跌幅擴大，跌穿6.6關口，收報6.6115，較上日大跌546點，離岸價則曾跌破6.65關口，均創近1年半新低。

分析指出，美元指數強勁，為人民幣帶來貶值壓力，市場關注內地疫情短期會否出現拐點及政治局會議。

*16：58 更新人民幣收市匯價

美元匯價維持強勢，離岸人民幣兌美元走勢低迷，早盤跌穿6.63關口，截至16：30，離岸價報6.6389。

在岸人民幣兌美元今早低開後，跟隨離岸價尋底，收報6.6115，較上日收盤價6.5569貶值546點。今日人民幣中間價則報6.5628，較上日下調30點，為去年4月以來新低。

關注疫情拐點及政治局會議

路透引述交易員稱，歐洲能源危機拖累歐元走勢，美元指數邁向20年高位；不過，中國人民銀行出手後，市場做空人民幣意願有所降溫，短期或穩中走貶。

值得注意的是，歐元和日圓前景不佳，而下月美聯儲大幅加息逼近，美元或一枝獨秀，繼續上揚，人民幣仍有走弱空間，關注內地疫情會否出現拐點及預料月底召開的政治局會議。

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豐業銀行策略師高奇認為，中間價較市場預期偏強，可能顯示監管層對目前的匯率水平滿意，即使目前歐元、日圓對美元走弱，人民幣也暫以穩定為主。人民幣在貶值後需要穩一穩，避免形成螺旋式的貶值預期。

中銀證券全球首席經濟學家 、前外管局國際收支司司長管濤撰文稱，未來，短期內資本集中外流規模超過貨物貿易順差，外匯供不應求缺口擴大，人民幣匯率重新承壓的情形不能排除。他認為，改變現行匯率政策靈活性的做法要三思而行。又指 經驗表明，匯率僵化與金融開放是危險的政策組合。

他指出，僅靠穩匯率恐難留住外資，其結果只能是讓其高位套現離場。他指，對外資來講，更大的風險是「不可交易」，對外資的真正利好是不重啟資本外匯管制的承諾及行動，而非匯率穩定。而且，犧牲匯率靈活性，亦有損人民幣國際化的長期收益。

責任編輯：林佩怡

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