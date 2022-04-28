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離岸人民幣跌穿6.63創近1年半新低 在岸破6.58 強美元帶來壓力

經濟脈搏 12:25 2022/04/28

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人民幣兌美元匯率繼續走弱，在岸人民幣今日（28日）早段跌穿6.58水平，離岸價亦跌破6.63關口，均創近1年半新低。

分析指出，美元指數強勁，為人民幣帶來貶值壓力，市場關注內地疫情短期會否出現拐點及政治局會議。

美元匯價維持強勢，離岸人民幣兌美元走勢低迷，早盤跌穿6.63關口，截至12：20，現報6.6329。

在岸人民幣兌美元今早低開後，跟隨離岸價尋底，現報6.5892。今日人民幣中間價報6.5628，較上日下調30點，為去年4月以來新低。

關注疫情拐點及政治局會議

路透引述交易員稱，歐洲能源危機拖累歐元走勢，美元指數邁向20年高位；不過，中國人民銀行出手後，市場做空人民幣意願有所降溫，短期或穩中走貶。

值得注意的是，歐元和日圓前景不佳，而下月美聯儲大幅加息逼近，美元或一枝獨秀，繼續上人民幣仍有走弱空間，關注內地疫情會否出現拐點及預料月底召開的政治局會議。

市場關注政治局會議 經濟學家籲採見效快措施穩增長

上海新增病例續降至10622宗再多47死 孫春蘭：推動更快社會面清零

豐業銀行策略師高奇認為，中間價較市場預期偏強，可能顯示監管層對目前的匯率水平滿意，即使目前歐元、日圓對美元走弱，人民幣也暫以穩定為主。人民幣在貶值後需要穩一穩，避免形成螺旋式的貶值預期。

責任編輯：林佩怡

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