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北京單日新增50宗感染者 再擴大核酸檢測範圍

社會熱點 12:42 2022/04/28

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北京疫情持續升溫，據國家衛健委今日通報，北京27日單日新增50宗新冠感染。早前未加入核酸檢測的延慶區，今天起開始大規模篩查。在疫情最嚴重的朝陽區，朝陽醫院本部今天臨時宣布暫停門急診。此外，東城區多一街道宣佈封控至5月12日。

據通報，27日北京市新增48宗本土確診病例和2宗無症狀感染者，另新增1宗境外輸入確診病例。

核酸檢測範圍擴大 新增一街道封控

新京報報道，北京延慶區官方發布，目前疫情形勢嚴峻複雜，為有效阻斷疫情傳播，延慶區決定從4月28日起，對生活、工作在延慶的人員分批次進行區域大規模核酸檢測。

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【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段

報道還稱，北京東城區新增一名感染者，前門街道發佈臨時封管控範圍，封管控時間從4月28日零時至5月12日24時。

中國青年報報道，北京朝陽醫院本部今天發布通知，表示根據國家和北京市疫情防控要求，即刻起，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院本部門急診暫停接診患者，本部院區實施封閉管理，恢復時間另行通知。

北京市衛健委表示，「五一」假期將至，人員流動增加了傳播風險，呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節，減少人員流動，不聚餐聚會，外出選擇到空曠的室外活動。

責任編輯：李冰琪

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