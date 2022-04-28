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疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底

經濟脈搏 12:49 2022/04/28

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深圳市統計局周三（27日）晚間發布的數據顯示，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2022年一季度深圳地區生產總值為7064.61億元（人民幣，下同），按年增長2%。

作為中國最具經濟活力的城市之一，深圳今年首季經濟失速，增速大幅低於全國平均的GDP增4.8%，並在北京、上海、廣州、深圳4個一線城市中墊底。深圳方面稱，首季該市經濟經歷阻擊本土疫情、支援香港抗疫及保障城市平穩有序運行三重任務壓力。

目前，四大一線城市第一季經濟增長率都已經公布，北京4.8%，上海3.1%，廣州4.0%，深圳2.0%。

據深圳公布，一季度，拉動經濟成長的「三駕馬車」中，消費和出口都是負增長。其中，進出口額下降2.8%，出口下降2.6%；社會消費品零售總額下降1.6%。全市固定資產投資增長4.9%，其中製造業投資大幅增長52.9%。專家指出，工業製造業投資大幅增長，重大項目特別是工業項目的持續落地，是深圳經濟未來發展的產業保證、信心保證。

七大戰略性新興產業增4.6% 新能源車產量漲近2倍

一季度，深圳七大戰略性新興產業（20個產業集群）合計實現增加值2776.28億元，佔GDP的比重為39.3%，增長4.6%，高於GDP增速2.6個百分點。主要高技術產品的產量增勢良好。新能源汽車、充電樁、5G智能手機、工業控制計算機及系統、醫療儀器設備及器械，產量分別增195.4%、150.3%、51.3%、29.2%、20.7%。

廣東加快建設芯片戰略儲備中心 支持成立深圳市數據交易所

深圳GDP破3萬億人民幣 晉身世界第十強

責任編輯：蒯宇澄

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