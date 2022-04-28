疫情影響出行意欲 內地五一假期民航日均運輸旅客料降77%

內地五一假期將至，但新冠肺炎疫情持續，防控形勢嚴峻複雜，旅客出行意願較低，民航局據目前機票預訂情況預計，五一假期民航將運輸旅客200萬人次，日均約40萬人次，按年下降77%。

此外，中國國家鐵路集團有限公司披露，全國鐵路五一假期運輸自4月28日至5月5日，預計全國鐵路發送旅客3200萬人次，客流總體處於低位運行。

今年內地勞動節假期共5天，由4月30日起至5月4日。惟多地爆發新冠肺炎疫情，倡導就地過節。

民航局今日（28日）舉行月度新聞發布會，民航局運輸司司長梁楠表示，各單位將繼續毫不放鬆地做好疫情防控工作，高度關注疫情形勢和變化，及時調整航線航班安排。

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3月民航旅客運輸量 大跌近7成

另外，民航局航空安全辦公室副主任吳世傑亦通報3月及首季民航數據。3月民航運輸生產指標顯著下降，全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量，分別按年下降49.5%、67.9%、19.1%；首季則分別下降15.5%、25.3%和9.5%。

安全運行方面，3月，全行業完成運輸航空飛行43.3萬小時，按年下降55%；通用航空飛行10.7萬小時，增長4.8%。值得一提的是，3月21日，發生東航MU5735墜機事故。

責任編輯：林佩怡

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