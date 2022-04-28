廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房

廣東中山放寬非本地戶籍人士購房資格。中山市官方公佈，凡持有大專以上（含大專）等證書的非中山戶籍人才，允許在本市範圍內購買1套新建商品住房，房屋自網簽之日起2年內不得上市交易。

廣東省中山市人力資源和社會保障局今日（28日）發佈《關於進一步優化我市人才安居保障措施的通知》。

▲ 官網截圖

今年3月1日，中山市住房公積金管理中心發布《關於進一步加大住房公積金對人才安居保障支持力度的通知》，《通知》明確，在中山市購買首套房、第二套房申請住房公積金貸款，一名繳存人住房貸款最高額度由現行40萬元調整至50萬元（人民幣，下同），兩名或以上繳存人共同申請住房貸款最高額度由現行80萬元調整至90萬元。

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中山市住房公積金管理中心表示，住房公積金貸款最高額度調整後，目前實施的人才住房公積金貸款額度優惠政策所對應最高貸款額度也會相應調整。例如，第一到第六層次高層次人才可上浮5倍的貸款額度，調整後每人最高貸款額可上浮到300萬元。

另外，中山還宣布要推進「租購並舉住房制度」，在中山市無房產且在中山市工作並連續繳存住房公積金滿三個月或以上（狀態為正常）的全日制本科及以上畢業生，自畢業之日起兩年內可申請每月全額提取其月繳存額用於租房支出，每次提取後賬戶內須保留至少100元的余額，自申請之日起兩年內可享受本提取政策。

今年以來內地多地放寬戶籍限制，非本地戶籍也可在當地購房。如福州樓市限購進一步松綁，非本地戶籍、無需提供納稅證明也可買房；近日南京放寬外地戶籍購房條件，最新規定為非本地戶籍者繳納6個月社保可申請購房。

責任編輯：李冰琪