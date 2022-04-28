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河北遷安被爆要求居民交出鎖匙、鐵絲鎖門「硬隔離」 官方回應

社會熱點 13:34 2022/04/28

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內地新冠肺炎疫情持續，河北省遷安市為防止疫情擴散，有社區採取「硬隔離」措施，要求居民交出家門鑰匙，否則一律在墻上打洞裝鐵絲封鎖。對此，遷安市疫情防控工作總指揮部辦公室周三（27日）晚發文回應稱，個別社區工作方法簡單偏激，正針對相關問題核查、整改，擬以報警器等替代。

據網絡流傳的截圖和影片，遷安市有社區發佈「緊急封鎖入戶門通知」稱，應上級要求，現需居民積極配合交出一把家門鑰匙，插在入戶門門外進行反鎖，不配合要求的，一律封鎖。

隨後，有志願者挨家挨戶地檢查居民是否應要求將鑰匙插在門外，並將門鎖上。 門外未有插上鑰匙的家庭，就由工作人鑽墻打洞，再安裝鐵絲上鎖；或直接在門外「插別棍」。有志願者表示，樓內每家每戶都裝上報警器，住戶只要一開門就會被記錄。

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事件曝光後引發熱議，網民紛紛批評這種防疫手段「畸形」，過於簡單粗暴讓人反感，簡直「比動物園還可怕」。另有網民質問「鑰匙都交出去了誰還敢睡覺？安全怎麼保障？萬一家裡出現緊急狀況怎麼辦？」
    
對此，遷安融媒公眾號昨晚發布遷安市疫情防控辦通報，稱在疫情防控過程中，個別社區存在工作方法簡單偏激。正針對這一問題核查、整改，擬以「小門神」報警器等技術手段替代硬隔離措施，目前工作正在進行，將牢牢堅持人民至上、生命至上、科學防控，扎扎實實推進疫情防控工作。

遷安市是河北省的直轄縣級市，由唐山市代管。據河北衛健委通報，周三（27日）新增2宗本土確診，由保定市報告；另再多9宗本土無症狀感染者，其中保定市4宗、唐山市3宗、廊坊市1宗、秦皇島市1宗。

責任編輯：易燕丹

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