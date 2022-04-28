【上海疫情】新增感染數字連日回落 專家：拐點逐漸顯現

上海新冠肺炎疫情見緩和，新增本土感染數字連續5天回落，昨日（27日）新增病例減至約1萬宗。有內地專家認為，此輪上海疫情的拐點逐漸顯現，但風險依舊存在，未來仍需嚴格執行疫情管控措施。

據上海衛健委通報，昨日新增1292宗本土確診病例、9330宗本土無症狀感染。若剔除858宗無症狀感染轉爲確診，當日實際新增陽性9764宗，逾3周以來首次新增感染低於1萬例。

副總理孫春蘭昨日表示，當前上海疫情防控形勢總體穩中向好，社會面基本清零的區域明顯增多，要認真研判疫情走勢，對集中隔離房源不足等瓶頸問題，要千方百計想辦法，再加大籌措建設力度，推動更快實現社會面清零目標。

解封第一步

《環球時報》報道，深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲昨表示，上海市新增本土確診病例和本土無症狀感染者人數連續下降，可以視為此輪疫情「拐點」到來，而這也是上海解封的第一步。

報道引述另一位不願具名的公共衛生專家則稱，4月23日，上海市新增無症狀感染者19657宗，當時拐點就已經逐漸顯現；而此後上海每日的新增確診人數和無症狀感染人數沒有繼續上升，而是以波動的趨勢總體往下降，這或意味著拐點已到。

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但該名專家同時表示，上海市疫情反彈的風險依舊存在，並且近期國內多處都有疫情爆發的情況，各地不可掉以輕心。而疫情緩解之後，上海的封控也會逐步放開，未來還需要嚴格執行疫情管控措施。

另外，上海在院治療患者中，有304宗重型，48宗危重型。上述不願具名的公共衛生專家認為，上海市重症數量在增加，但估計對醫療系統不至於構成太大壓力，相信能保證重症患者得到及時收治。

責任編輯：林佩怡

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