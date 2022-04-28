內地多市倡五一就地過節 深圳派5億元消費券鼓勵市民留深

內地「五一」勞動節假期將至，鑒於部分地區新冠疫情持續，多個省市倡導民眾就地過節，避免跨省流動造成感染風險。深圳更為鼓勵市民留深過節，促進消費，將通過美團、京東平台等陸續向在深市民發放5億元（人民幣，下同）消費券，消費者可於今日（28日）起領取。

今年五一連假從4月30日起至5月4日，總計5天。據央視新聞報導，多個省市在假期前夕相繼發佈出行政策，並鼓勵居民就地過節。其中，北京倡導「非必要不出京，就地過節，減少不必要的聚餐聚會」，並暫停一切體育賽事、藝文活動與裝修工程。

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甘肅將繼續暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店業務」，各類文旅場所容納人數將維持75%。海南省亦發布防疫提示稱，旅游景區按照不超過日最大承量75%有序接待游客，三亞、陵水等重點市縣人群聚集、密閉的娛樂酒吧等場所應暫緩開放。

深圳5億消費券涵蓋購物、餐飲等範疇

深圳同樣鼓勵民眾留深過節，市商務局周三（27日）更發佈消息稱，為持續擴大內需、促進消費，將陸續向消費者發放5億元消費券，做好疫情防控和經濟社會發展「雙統籌」。

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據中新網報導，此次發放的消費券包括4億元購物消費券、6000萬元餐飲消費券、1000萬元旅遊體育消費券、3000萬元數字人民幣紅包。

其中，深圳市商務局、文化廣電旅遊體育局通過美團平台，推出6000萬元美食消費券和1000萬元文體旅遊消費券，消費補貼品類包括餐飲堂食、餐飲外賣、景區門票、酒店民宿、健身行業等；京東平台推出4億元購物消費券，打造優惠專區，消費品類覆蓋電子產品、服裝服飾、黃金珠寶等。

此外，餓了麼也將聯合深圳品牌商戶投入補貼，於5月上旬推出餐飲消費券。深圳市商務局另表示，在5月下旬，深圳將組織多家銀行面向深圳消費者發放3000萬元數字人民幣紅包。

責任編輯：易燕丹

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