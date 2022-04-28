【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換

上海新冠肺炎疫情持續，封控措施已長達1個月，據報有金融遊說團體敦促上海當局放鬆封控規定，讓一直被困在辦公室的員工回家，以輪換方式維持金融中心的運轉。

路透報道，亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）在4月26日的一封信中，敦促當局允許金融企業輪換需要在辦公室工作的員工。

據路透看到的ASIFMA信件副本顯示，目前有數百名金融服務企業員工，被困在辦公樓數個星期，與家人分開。不知道疫情會持續多久、也不知道會否導致更多封控措施，「我們尋求輪換支持的解決方案，以幫助建立可持續的模式，促進金融市場穩定。

ASIFMA拒絕置評；上海市政府方面未有回應。

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據報道指出，在封控期間，兩萬多名銀行家、交易員和其他工作人員，不得不睡在陸家嘴的辦公室裡，以維持上海金融中心的運轉。

澎湃新聞26日報道，從3月28日起，2萬多人封控在大樓裡值守崗位。其中，在太平金融大廈工作的一名員工表示，整棟大廈只有一兩個淋浴間，起初是給物業、保安、清潔人員使用，大樓封閉後就向全體人員開放。一開始大家排隊洗澡，陸陸續續要洗到凌晨2點；後來由公司內部協調安排洗澡時間、加裝熱水器等。

公司並開放辦公室、會議室供當值人員休息，可以睡在辦公室的沙發上，或者在合適的空間打地鋪瞓睡袋。工會也採購了食品、藥品、生活用品、防疫物資等送到員工家裡，保障家屬的日常生活。而該員工表示，封控至今，整棟大樓沒有出現陽性病例。

責任編輯：林佩怡

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