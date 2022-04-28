國家衛健委：堅持「動態清零」不動搖 防政策執行極端化

國家衛健委今日表示，4月以來累計本土感染者553251宗，波及除西藏外的所有省份。近期發生本土疫情的風險仍較高。 要始終堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖； 聚焦重點流程環節，科學精細組織實施，防止政策執行極端化、機械化，防止層層加碼。

國務院聯防聯控機制今日下午召開新聞發布會，會上稱，近期全國疫情繼續呈現點多面廣態勢，報告本土疫情的地市數較3月份略有減少，但仍處於高位；同時規模化與散在聚集性疫情並存，主要以上海市和吉林省兩地的規模化疫情為主，兩地報告感染者數占全國總數的95%以上；繼續呈現多點多源多鏈的複雜局面。

此外，「五一」小長假即將來臨，內地近期還將持續面臨較大的外防輸入壓力，發生本土疫情的風險仍然較高。

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本土確診病例和無症狀感染者持續波動下降

國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，當前，現有本土確診病例和正在醫學觀察的無症狀感染者近10天來持續波動下降，一些地區陸續實現社會面清零，恢復正常生產生活秩序。

▲ 國家衛健委：4月以來累計本土感染者超55萬宗 本土疫情風險仍較高

米鋒表示，要始終堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖，杜絕麻痹大意，嚴防「跑冒滴漏」，管住重點地區、重點人群，切斷疫情傳播鏈條。要聚焦重點流程環節，科學精細組織實施，防止政策執行極端化、機械化，防止層層加碼。

交通運輸部：預計五一客運量較去年下降約62%

交通運輸部應急辦副主任周旻說，預計「五一」假期全國客運量1億人次，日均2000萬人次，較2021年同期下降62%左右。4月30日到5月4日， 7座以下（含7座）小型客車通行收費公路免收通行費。此外，文化和旅遊部呼籲市民「五一」假期不要前往中高風險地區旅遊。

責任編輯：李冰琪