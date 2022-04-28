台灣新增本土病例破萬 多地搶購快測包引混亂

台灣新增本土病例突破萬宗，新北佔逾1/3，實名制快測包開賣引混亂，多地存貨被迅速掃光，健保卡系統一度擁塞。專家料6月才到高峰，單日恐破10萬。

流行疫情指揮中心公布，本土病例11,353宗，新北4,552宗、台北2,424宗、桃園1,481宗，台中、基隆等多縣市錄得三位數字的病例；2人死亡。衛福部長陳時中呼籲繼續做好個人防護，減少外出聚會。對台北市長柯文哲此前提出「軟快封城」，他指封城影響範圍太大，需有更明確想法才會作出評估。

實名制快測包早上在全台近5,000間藥房及衛生所開賣，多地爭相搶購，4小時內賣出20萬份，相當全日供貨量一半，許多藥房不到半小時已售罄。官方健保卡系統開賣不多後一度因擁塞而無法進入，需緊急搶修。新北有市民提前3個多小時、清晨已到藥房門口排隊，順利買到快測包，一些買不到市民則表現鼓譟。

快測包的銷售方式各地無統一標準，基隆一些藥房每人限購1盒，一些則允許代購，有市民坦言無所適從；台中有市民嘗試為全家購買遭拒絕，批評不夠方便。

台大前感染科醫生林氏壁指，本波疫情至少持續3個月，高峰在6月才會到來，「合理估計假如3、400萬人確診，我覺得大概會接近1萬人逝世」。

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責任編輯：陳建錫