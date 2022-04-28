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拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子

國情動向 16:15 2022/04/28

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美國總統拜登下月出訪南韓、日本，是他上任以來首次訪問亞洲，將重申美方對自由開放印太地區的堅如磐石的承諾，期間並與日本、澳洲及印度領導人參加四方安全對話會議。拜登此行料討論中國日益增長的影響力、北韓核威脅及俄烏問題。

中國外交部發言人汪文斌周四（28日）表示，國與國之間的合作，應有利促進地區和平穩定與繁榮，而非搞封閉排他小圈子。

白宮周三（27日）宣布，拜登將於5月20日至24日訪問南韓、日本；領導人將討論深化重要的安全關係，加強經濟聯繫、擴大密切合作以取得實際成果的機會。

據韓聯社報道，拜登將於5月20至22日訪問南韓，21日與南韓新任總統尹錫悅會面。尹錫悅將於5月10日就任，而美韓首腦會談在其就任第11天舉行，據指是南韓歷屆新政府成立後速度最快的一次美韓首腦會談。

出席美日澳印四方安全對話

報道又指，美國總統首次出訪亞洲時首站通常選擇日本，此次先行訪韓實屬罕見。據預計，拜登此次將同尹錫悅就從安全、經濟等方面推進加強兩國「全面戰略同盟」的具體方案交換意見。在北韓核導威脅升級的情況下，美韓討論對朝合作方案備受關注。

日本官房長官松野博一則透露，拜登將於5月22至24日訪問日本，23日將與日本首相岸田文雄舉行首腦會談，24日出席日美澳印四邊機制（Quad）的首腦會議。

汪文斌周四回應指，中方一貫認為，國與國之間的合作及地區倡議應順應大勢、合乎民心，應有利於促進地區和平穩定與繁榮，而不是搞封閉排他的小圈子，損害地區國家互信與合作。

他指出，四邊機制充斥著陳舊、過時的冷戰零和思維，軍事對抗色彩濃厚，有違時代潮流，注定不得人心。

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責任編輯：林佩怡

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