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微博將IP屬地功能擴至評論區 網友驚呼：隱私全無好似「裸奔」

社會熱點 16:25 2022/04/28

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社交網路平台「微博」今（28）日宣布新政策，表示為了減少惡意造謠、蹭流量等不良行為，將全面開放在每則留言展示用戶的IP屬地功能，也就是說，未來微博用戶留言後，會在下方出現他所在的省份、地區或是國家，而且這項功能無法由用戶主動開啟或是關閉。消息一出引起不少中國網友反彈，還有人怒罵「感覺好可怕」。

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同時，對於大家比較關心的一些問題，微博也做出了解答。首先，對於評論區IP屬地顯示是否可以關閉一問，官方表示：無法由用戶主動開啟或關閉。其次，個人主頁IP屬地是根據最近用戶發博、發評、投票的IP屬地判定所屬地區。

評論區屬地顯示

微博早前稱，為減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，確保傳播內容的真實、透明，站方於今年3月上線展示用戶IP屬地功能。

微博IP屬地顯示

這項新政策一公布，立刻引來不少中國網友反彈，認為太過侵犯隱私「玩個破軟件還得暴露個人隱私」、「沒有考慮過地域攻擊和地域歧視會加重嗎？」、「隱私都無法自己選擇，還有一幫人叫好」、「感覺我現在微博是裸奔狀態」、「感覺好可怕」、「上網而已，我為何要知道網友從哪裡來，要到哪裡去？」。

責任編輯：李冰琪

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