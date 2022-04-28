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台媒：美代表團晤蔡英文時公開要求採購波音787

國情動向 16:56 2022/04/28

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美國參議院代表團月中訪台時，據報當面向蔡英文總統提出要求，冀台灣盡快採購波音最新款的787客機，以深化雙方經貿關係。有台媒形容是借政治力量強行推銷，但本土航空公司不想埋單。台當局駁斥報道，華航呼籲勿亂臆測。北京批評美國官員訪台大談捍衛民主，嘴上都是主義，背後全是生意。

台媒報道，參院預算委員會共和黨首席議員格雷厄姆（Lindsey Graham）本月15日拜會蔡英文時，公開提出上述要求。格雷厄姆返美後表示，希望台灣盡快宣布採購24架波音787客機（價值約80億美元），並說如果有更多台灣人到美國投資，美國政治人物將更易與選民解釋台灣的重要性。他的選區南卡羅萊納州是生產F-16 Block 70的重要基地，也是他們說服華府將戰機賣給台灣，對維繫和平有極度的重要性。另外，南卡也是波音787客機的製造基地之一。

格雷厄姆的選區南卡，是波音的製造基地之一。

最先報道消息的《聯合報》指美國行為如同強行推銷，並引述知情人士指，華航的採購目標是空中巴士公司的客機，且因應兩岸航線停擺，短期內無意敲定採購案。該報指，從開放含瘦肉精的美國牛豬，再到能源及半導體供應鏈等，蔡英文政府大肆宣傳台美關係「堅若磐石」，卻印證了「天下沒有白吃的午餐」。

北京：嘴上都是主義，背後全是生意

台國安局長陳明通今日（28日）接受質詢時，批評該報的說法疑似有「認知作戰」的意圖，說並說若發現屬境外敵對勢力指示，將依《國安法》處理。華航則稱，機隊更新屬中長期策略規劃，有關新機採購將依照市場、客貨運能、整體機隊等進行專業評估，並多方邀請廠家提案，選擇最有利的機種。

在北京，外交部發言人汪文斌指，美國政客竄訪台灣大談甚麼捍衛民主，看來嘴上都是主義，背後全是生意。民進黨當局吹噓得到美國支持，純屬自欺欺人，真正受苦的是台灣老百姓，一邊自己的血汗錢被拿去進貢，一邊被綁上「台獨」的戰車，駛向危險的深淵。

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責任編輯：陳建錫

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