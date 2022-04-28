回應英外相 中方：北約已搞亂歐洲 還要搞亂亞太？

英國外相卓慧思（Liz Truss）周三（27日）警告，如果中國不遵守全球規則，將阻礙其作為超級大國的崛起。她又指出，西方應確保台灣有能力自衛。

在北京，外交部周四（28日）反駁稱，國際規則不是小圈子、小集團的「家法幫規」。並批評北約已經搞亂了歐洲，「難道還要搞亂亞太、搞亂世界嗎？」

卓慧思在倫敦市長官邸演講時稱，各國必須按規則行事，包括中國。她提到，北京沒有譴責俄羅斯的侵略或戰爭罪行。

她說，中國的進一步崛起並非必然，如果不按規則行事，就不會繼續崛起。她強調中國需與G7貿易，而G7佔全球經濟約一半，「而且我們有選擇」，並「已經用俄羅斯表明了當國際規則被違反時，我們準備做出什麼樣的選擇」。

呼籲確保台灣能自衛

卓慧思又表示，北約需要將全球視野延伸到成員國以外的民主國家，提到需要在印太地區先發制人，與日本、澳洲等盟友合作，確保太平洋地區得到保護。她並稱，必須確保像台灣這樣的民主政體，能夠保護自己。

外交部發言人汪文斌表示，國際規則應當是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係準則，而不是小圈子、小集團的「家法幫規」。

他又批評，北約長期固守舊的安全觀念，搞陣營對抗，淪為個別國家謀求霸權的工具。北約口口聲稱自己是防禦性組織，實際上卻在不斷製造對抗事端；北約明明是北大西洋的軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，挑動矛盾，北約東擴對歐洲和平穩定、長治久安的影響值得反思。

汪文斌反問，「北約已經搞亂了歐洲，難道還要搞亂亞太、搞亂世界嗎？」他又重申，中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確，向來根據事情本身的是非曲直做出獨立自主的判斷。

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責任編輯：林佩怡

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