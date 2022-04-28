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大日子苦等核酸結果 新郎踎門口看婚禮直播 ：當時都快哭了（有片）

社會熱點 19:29 2022/04/28

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新疆烏魯木齊一對新人舉行婚禮，豈料當地防疫政策有變，進入公共場所需持48小時核酸陰性證明，導致正在等待檢測結果的新郎，只能蹲在酒店門口看自己的婚禮直播。這個小插曲被拍下並上傳到網絡後，引發廣泛關注。新郎鄧先生之後表示，「當時我其實都快哭了。」

影片連結

據網傳影片顯示，身穿禮服的新郎蹲在路邊，用手機收看婚禮的現場直播。直播畫面裡，新娘正身著白紗站在舞台上。拍攝影片的朋友還笑稱：「新郎在外面。」影片一經發佈，立即衝上微博、抖音熱搜榜。網友紛紛表示不解稱，婚禮日期都是提前定好，為何新郎沒有提前做核酸檢測？還有人提問，為何不能推遲婚禮儀式等等新郎？

婚禮儀式延遲兩小時 新娘：沒怪他

據極目新聞報導，新郎鄧先生周四（28日）回應指，婚禮當天收到短信通知防疫政策有變，出入公共場所需要48小時核酸檢測陰性。他隨即已緊急補做核酸，但結果沒有馬上出來，所以就在酒店外面等了一段時間。他續指，原定婚禮是下午2時開始，但他延至4時43分才進場；而且當天還有接近20位賓客遇上與他一樣的情況。

另外，鄧先生表示，當天婚禮儀式有所推遲。影片中新娘上台是在舉行和父母的儀式，他和新娘的儀式推遲到他進場之後。畫面中的他笑得很開心，其實也是無奈的笑，「當時我其實都快哭了，朋友就在旁邊開玩笑緩和氣氛。」

對於臨時變化的防疫政策，鄧先生表示疫情期間曾兩次在當地做志願者，並為社區工作人員拍過紀錄片，「和防疫工作人員都認識，也能理解他們的工作。」而他和新娘是大學同學，已經相戀9年，感情非常好。新娘平時是做活動策劃工作，控場能力非常強，到了原定的婚禮時間也是商量著讓賓客先開始吃飯，同時舉行部分儀式。

新娘李女士則稱，當天她在化妝的時候，得知新郎進不了酒店，第一反應是取消婚禮，但轉念想父母、賓客都已到場，新人不出現不合適，她就先上台，「當時我知道他心情也很差，沒怪他。」

責任編輯：易燕丹

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