【北京疫情】本輪累計194宗感染 中小學提前放五一假期

北京新冠肺炎疫情持續，本輪累計194宗感染，涉及12個區。北京市疾控中心副主任龐星火今日（28日）表示，本市疫情防控處於緊要關頭，社會面仍存在零星隱匿傳染源；由於不少感染與聚餐相關，所有管控區、防範區及臨時管控區正在營業的餐飲業，應暫停堂食。

臨近五一假期，北京市呼籲市民非必要不出京，倡導就地過節，減少不必要聚餐聚會，尤其不要帶兒童、長者及體弱人到人員聚集場所。全市中小學、幼兒園、中等職業學校，提前放假一天，明（29日）開始放假；假期後根據疫情情況確定返校時間，屆時師生須持48小時核酸檢測陰性證明才能返校。而在當前疫情嚴峻形勢下，校外人員一律不得入校。

根據疫情確定返校時間 屆時師生須持48小時核酸陰性證明

龐星火通報，昨午3時至今午3時，北京新增56宗本土新冠感染，53宗確診、3宗無症狀感染者。自4月22日以來，本市累計報告194宗感染者，涉及12個區，朝陽區最多有94宗，房山區亦有50宗。至於已經明確感染途徑和傳播關係的171宗感染，初步分析約近一半感染者與聚餐相關。

她表示，當前，本市疫情防控處於緊要關頭，雖大部分感染者與朝陽區相關疫情有流行病學關聯，但社會面還存在零星隱匿傳染源。要堅持「動態清零」總方針不動搖，加快社會篩查，及時落位管控，嚴防區域外溢，堅決遏制疫情擴散蔓延。

北京健康曾遭境外網絡攻擊

另外，北京市委宣傳部對外新聞處副處長隗斌表示，今日北京健康寶使用高峰期遭受網絡攻擊，經初步分析，網絡攻擊源頭來自境外，保障團隊及時有效應對；受攻擊期間，北京健康寶相關服務未受影響。在北京冬奧、冬殘奧期間，北京健康寶也遭受過類似網絡攻擊，均得到有效處置。本市將做好網絡安全服務，保障首都防疫工作大局。

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責任編輯：林佩怡

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