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上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰（第三版）

社會熱點 09:43 2022/04/29

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上海周四（28日）新增本土感染數字回升至15,032萬宗，包括5,487宗確診及9,545宗無症狀感染。另有52宗死亡個案，平均年齡84.02歲，死亡直接原因均為基礎疾病。從5月1日到6月30日，上海市常態化核酸檢測點實行免費核酸檢測。

（第三版更新於12:25 新增國家衛健委記者會內容）

上海再增52死亡 均未打針

上海新增5,487宗確診及9,545宗無症狀感染，其中5,062宗確診為既往無症狀感染者轉歸，418宗確診和9,444宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增2宗境外輸入確診和2宗無症狀感染者，均在閉環管控中發現。

至於新增的52宗本土死亡個案，平均年齡84.02歲，最小年齡58歲，最大年齡99歲，均為接種過新冠疫苗。52位患者伴有多臟器嚴重的基礎疾病，包括晚期惡性腫瘤（食道癌，胰腺癌、腦膜瘤、黑色素瘤）、冠心病、心功能不全IV級、心律失常、高血壓3級（極高危）、神經系統疾病（腦出血術後、腦梗後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症）、糖尿病及尿毒症等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

近日上海公布首批534個常態化核酸採樣點，方便市民核酸檢測，為減輕市民和企業負擔，從5月1日到6月30日，上海市常態化核酸檢測點實行免費核酸檢測。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今日介紹，上海病例發病曲線是在高位上平緩下降，表明疫情防控所採取的一系列措施和策略正在發揮作用，有效遏制上漲勢頭，出現好轉跡象。但上海每日發病數還在萬宗波動，形勢依然嚴峻複雜。

挑戰一：上海是特大城市 人口基數大

他指出，上海是特大城市，人口基數大，人口密度大，人口流動性也大，這給防控造成很大困難。上海有近2,500萬人，組織一次核酸檢測、落實某個抗疫措施，需要系統周密、大量資源配置和動員協調才能有效完成。從市級政府到區，再到具體落地的街道、居委會，這是一個系統工程，是一個難點。不像一些其他城市和局部地區，很快就能夠做到、做好。

挑戰二：核酸檢測能力不夠時 時間會長

梁萬年說，要求我們有強大的抗擊病原體的能力。比如核酸檢測能力，對100萬城市的核酸檢測能力和對2,500萬城市的核酸檢測能力，要求不一樣，就是容量不一樣。在不夠的時候，時間就會長，夠的時候，可能24小時就完成。

挑戰三：快遞小哥等人口流動 增風險

在抗疫的時候還是要保證城市生命線的運行，還有一些必需的水、電、煤、氣、公共安全等保障經濟運行，保障老百姓正常的生活。由於上海存在廣泛的社區傳播，快遞小哥、必要的交通、醫護人員救治、社區的組織人員和志願者等人口流動，勢必也給防控帶來更大風險。

挑戰四：要實現「四應四盡」和「床等人」

他說，一個這麼大的城市，當疫情快速發展的時候，如何真正做到「四應四盡」，該檢的都檢了，該發現陽性的和密切接觸者的，該收治、該管理的都管理了，該治療的都進行有效治療了，這些方面是需要充分準備和充足資源的保障，如果不夠，對陽性感染者也好，對確診病人也好，還是對密切接觸者或者次密切接觸者也好，如果我們沒有實現「床等人」，仍然是滯留在社區，勢必就會造成家庭內甚至社區的傳播，這種資源如何有效保證實現「四應四盡」，實現「床等人」，這對上海也是一個挑戰。

梁萬年說，但上海正在向這方面邁進，醫療救治已取得明顯成效，方艙基本實現「床等人」。

挑戰五：上海人口密度大 社區傳播廣泛

最後，上海人口密度大，疫情在社區廣泛傳播，和在一個局部的點、一個局部的區域性聚集性疫情相比，防控難度更大。所以，時間可能比較長，採取的力度，比如核酸檢測、抗原檢測、篩查策略等會需要更長一些時間，更頻繁一些。

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責任編輯：尹航

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