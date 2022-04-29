上海本土感染反彈至1.5萬宗 增52死亡

上海周四（28日）新增本土感染數字回升至15,032萬宗，包括5,487宗確診及9,545宗無症狀感染。另有52宗死亡個案，平均年齡84.02歲，死亡直接原因均為基礎疾病。

上海新增5,487宗確診及9,545宗無症狀感染，其中5,062宗確診為既往無症狀感染者轉歸，418宗確診和9,444宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增2宗境外輸入確診和2宗無症狀感染者，均在閉環管控中發現。

至於新增的53宗本土死亡個案，平均年齡84.02歲，最小年齡58歲，最大年齡99歲。52位患者伴有多臟器嚴重的基礎疾病，包括晚期惡性腫瘤（食道癌，胰腺癌、腦膜瘤、黑色素瘤）、冠心病、心功能不全IV級、心律失常、高血壓3級（極高危）、神經系統疾病（腦出血術後、腦梗後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症）、糖尿病及尿毒症等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

另外，北京新增47宗本土確診及2宗無症狀感染。臨近五一假期，全市中小學、幼兒園、中等職業學校提前至今日（29日）開始放假；假期後根據疫情情況確定返校時間，屆時師生須持48小時核酸檢測陰性證明才能返校。

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責任編輯：尹航

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