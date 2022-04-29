人民幣中間價近1年半低 在岸跌穿6.64 官媒指不存在大幅貶值基礎

在美元強勢之下，人民幣兌美元匯率持續走低。在上日人民幣市場價大跌、隔夜美指觸及20年高點後，人民幣兌美元中間價今（29日）報6.6177，較上日大跌549點，連續第八日下挫，並創2020年11月13日以來新低。

在岸人民幣兌美元早段曾小幅回升，及後倒跌，跌穿6.64關口，，續創近1年半新低，截至10：41，現報6.6467。上日在岸人幣收盤報6.6115，夜盤終報6.6255。離岸人幣今日早段則曾跌穿6.69，現報6.6860。

興業研究最新觀點認為，5月疫情交易邏輯反轉、跨境資金流出壓力及境內美元利率收聚的趨勢不變，美元兌人民幣將繼續升值。預計未來逆周期政策調節政策將加碼，從而控制人民幣變動速率。

《證券日報》：匯率波動 不會讓人民幣資產「褪色」

內地《證券日報》今日刊文指，造成近期人民幣匯率貶值的原因有多方面，其中最直接的影響因素在於美聯儲連續釋放「鷹派」信號，導致進一步加息預期不斷加強。在此背景下，美元指數、美債收益率雙雙上漲，造成非美貨幣承壓，離岸人民幣匯率受到下行壓力。

文章表示，短期來看，人民幣貶值壓力或將持續，但是從中長期來看，人民幣匯率持續單邊貶值的可能性不大。原因在於，國經濟金融保持著良好的韌性和活力，長期向好的基本面不會改變，以及在國際收支有望延續雙順差的背景下，人民幣匯率不存在大幅貶值的基礎。

文章並強調，近期外資投資境內股票和債券波動有所加大，但人民幣匯率的波動並不會讓人民幣資產「褪色」。近兩日人民幣對美元匯率仍處於貶值狀態，但被視為「聰明錢」的北向資金卻保持淨流入態勢。

最後，文章稱人民幣資產的吸引力主要源自三方面，包括中國國經濟基本面良好，人民幣資產是國際投資組合分散風險的較好選擇，全球資本進一步增配中國資產還有較大潛力。「基於此，有理由相信人民幣匯率有能力在合理均衡水平上保持基本穩定，人民幣資產成色將更足」。

責任編輯：林佩怡

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