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天津擬停售限價商品房 分析指市場冷清下支持普通商品房

經濟脈搏 11:13 2022/04/29

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天津市擬自今年7月1日起，全市停止受理限價商品住房資格申請；今年10月1日起，全市停止限價商品住房銷售。內媒指，廢除限價商品房被視為在市場冷清背景下，對普通商品房的支持。

據天津市住建委網站消息，日前，天津市住建委發布公開征求意見的公告，結合該市限價商品住房實際情況，擬定了《市住房城鄉建設委關於限價商品住房申請和銷售有關事項的通知》，通知中明確，自2022年7月1日起，天津全市停止受理限價商品住房資格申請；自2022年10月1日起，天津全市停止限價商品住房銷售。

據「網易房產頻道」，限價商品住房是通過「限套型、限房價、競地價、競房價」的辦法，以公開出讓方式確定開發建設單位而建設的普通商品住房。

此前，天津規定限價商品住房的銷售價格實行政府指導價管理，原則上比測定價格之前3個月內，周邊或同地區普通商品住房價格低20%左右。而購買人需滿足有本市非農業戶籍、家庭年收入符合規定、單人申請的應無私產住房且未承租公有住房等多重條件。

在買賣上，限價商品住房購買人在交納契稅滿5年後方可上市轉讓。且應轉讓給符合限價商品住房購買條件的家庭，或由政府指定的公司回購。

報道指，事實上，去年天津已有部分限價房項目轉為商品房銷售。而這次對於該類產品的廢除，也被視為市場冷清背景下，對普通商品房的支持。

在土地拍賣方面，天津同樣遇冷。天津首輪集中供地周一收官，根據出讓結果，29宗地塊中停牌15宗、流拍9宗、底價成交5宗；土地總成交面積48.6平方米，總成交金額約43.48億元，相比去年的首輪土拍，分別下降了83%和91%，整體溢價率僅有0.6%。

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責任編輯：尹航

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