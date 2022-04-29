堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首

內地新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，外界關注「動態清零」政策持續對經濟的影響。國家衛健委周五（29日）表示，「動態清零」和經濟發展、正常生產生活不是對立，強調疫情、病毒才是拖累經濟的罪魁禍首。

國新辦周五舉行堅持「動態清零」做好疫情防控工作發布會，國家衛健委副主任李斌表示，「動態清零」做法路子是對的，效果是好的，是中國防控疫情的製勝「法寶」。

提高精準防控水平

他解釋，疫情帶來的風險和威脅仍在，如果放鬆疫情防控，放任病毒傳播，勢必會在短期內造成大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例，醫療衛生資源將面臨嚴重擠兌風險，大量有基礎疾病患者、長者、兒童和孕婦等脆弱人群的身體健康將受嚴重威脅，經濟社會平穩發展將受嚴重影響。

他指出，實踐證明，「動態清零」是當前統籌疫情防控和經濟社會發展的最優選擇，是當前中國疫情防控務必守住的底線。根據病毒的新變化、疫情的新情況，因時因勢對防控措施不斷改善升級。

在堅持「動態清零」總方針不動搖的前提下，他鼓勵地方根據當地的疫情形勢和特點，探索總結一些好的經驗和做法，進一步提高疫情防控的科學精準的水平，努力用最小的成本取得最大的防控效果。

「動態清零」為有效保護經濟發展 非對立

對於有觀點認為「動態清零」政策拖累中國經濟發展，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，「動態清零」和經濟發展、正常的生產生活之間是相互協同的，不是對立的。

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他提到，「動態清零」有三方面的子目標：一是有效保護身體健康、生命安全。二是有效保護經濟發展，促進經濟發展，使經濟發展免受病毒和疫情造成的衝擊。三是有效保障老百姓的正常生產生活。所以，它不是對立的。

「我們必須要認識到，疫情、病毒才是拖累經濟的罪魁禍首。」梁萬年指出，大流行都會對各國的經濟造成影響，各國的抗疫，實際上在各自的理念指導下採取的一系列策略和措施，目的都是為了盡量減少疫情和病毒帶來的影響。

他強調，為戰勝疫情所採取的一些具體防控措施，會造成短暫性的生活不便和短暫的社會經濟活動影響，這是客觀存在；但「動態清零」總方針特別強調的是精準，要精準平衡抗疫和經濟發展、正常生產生活之間的關係。而平衡的過程實際就是一個動態的過程；一直在努力尋找和探索如何做好這種平衡，找到平衡的手段、路徑和方法。

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責任編輯：林佩怡

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