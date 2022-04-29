內地五一假期住宿市場冷熱兩極  北京民宿一房難求 麗江鬧「客荒」

內地「五一」小長假臨近，由於新冠肺炎疫情持續，不少人放棄長途旅遊，改為本地周邊遊，但今年五一民宿市場卻出現冷熱兩極現象。其中北京民宿預定火爆， 京郊民宿的預定量更較去年同期增長一倍；麗江則因為外地遊客大幅減少，當地民宿遭遇「客荒」。

▲ 因應疫情，不少人放棄長途旅遊，改為本地周邊遊。

據中新財經報導，北京多間民宿酒店在「五一」假期前已經被訂滿。某民宿預訂平台數據顯示，北京鄉村民宿預訂量佔「五一」總體民宿預訂量的85%。截至4月22日，平台上「五一」期間京郊民宿預訂量已遠超去年同期，增長一倍。

北京民宿假期前兩周已被訂滿

從提前預訂周期來看，今年京郊民宿提前預訂周期同比往年提前了一周。自4月10日起，平台上京郊民宿提前預訂開始顯著增長，北京地區民宿每天的預訂量中，有一半以上都是「五一」期間的訂單。

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北京某著名鄉村度假酒店工作人員表示，訂房的客人很多，距離假期還有兩星期時，就差不多沒有空房。另一家位於北京密雲區的民墅，也出現「約滿」的情況。該民墅工作人員表示，「清明時就有人來訂『五一』的房，現在都可以考慮訂一下端午節的房了。」

不過，北京近日出現新發疫情，上述度假村的工作人員指出，「因為疫情，可能會有人退房，但說不準。」而截至發稿，5月1日至3日，該度假村仍處於滿房狀態。

麗江有業者稱至少四成民宿結業

相比北京的「民宿熱」，跨省遊因疫遇冷，外地遊客大幅減少，「五一」期間麗江民宿遭遇「客荒」，更有不少在做特價。

▲ 跨省遊因疫遇冷，外地遊客大幅減少。

在麗江束河古鎮經營特色民宿的汪俊表示，目前只有少量房間被預定，「疫情之前，這個時候都已經訂滿房。即使是平時，訂的人也挺多，幾乎天天滿房。」他續指，現在已經沒有淡旺季之分，收入較以前減少了120%。此外，附近很多民宿都出現虧損，「據我了解，因為維持不下去，至少40%的民宿都已經關門。」

多地露營區假期前已被訂滿

民宿市場出現「冰火兩重天」，而露營作為近年流行的一種休閑方式，卻處處火爆。北京某野奢露營帳篷營地工作人員表示，平時周末提前一周預定營地即可，但今年「五一」假期前一周就已經被訂滿，「因為疫情很多時候出不了京，大家就來露營了，近期露營地每周基本上都是滿的。」

在浙江德清某著名營地，4月29日至5月4日的帳篷房已預訂完。即使是選擇5月5日入住，家庭帳也已售空。

有旅游服務平台數據顯示，4月以來關於「露營」的搜索量按月增長120%，近一周露營相關訂單較上一周增長超3倍。

責任編輯：易燕丹

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