【中國樓市】深圳樓市近期回暖 中介日均接待客戶超200人（組圖）

深圳4月樓市顯著回暖，據內媒報道，有中介表示，4月中旬以來，看樓客戶相比3月出現了明顯增長，「有時候客戶多的時候，日均能超200人，因為太忙，吃飯也只能草草解決。」

《每日經濟新聞》引述深圳中原數據，4月下旬新房、二手房成交量均呈上漲態勢，尤其是福田、南山、寶安等區二手房成交量按月增長近100％。以二手房數據為例，4月的前4周（4月1日-24日），深圳二手房成交量已超1900套，4月整體勢必將突破2000套。

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而從新房成交數據來看，4月第一周疫情解封，第二、第三、第四周的新房成交套數分別為538套、670套、647套。

多數據顯示深圳樓市呈現「小V型反彈」

同時，在美聯物業最新一期市場景氣度顯示，截至4月中旬，深圳樓市在放盤量、購房意向、進客量、帶看量、成交量等指標上，均出現了顯著回升，有構造「小V型反彈」的趨勢。

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另一方面，「五一」假期將至，房企又將迎來一個推盤的黃金時間。合碩機構首席分析師郭毅表示，通常臨近「五一」是各開發商加快推盤的節點，加之目前整個政策環境趨於寬松，房企加快推盤也有利於自身周轉，實現項目快速出清和回籠資金。

報道稱，目前深圳市場並未見到太多樓盤「花式促銷」，更多的只是一些常規營銷方式，比如到訪營銷中心送禮品、關註企業小程序領禮包等，這也是4月深圳樓市的一個縮影。

在需求端的積極入市以及銷售端的加緊推盤之下，市場出現了明顯的回暖跡象。一邊是房企積極備戰「五一」，一邊是寬松的信貸環境，而購房者也在此背景下逐漸增多。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房企之所以在這個時間節點加推項目甚至促銷，一方面反映出房企整體對5月市場的重視，同時也跟深圳樓市在經歷了一段低迷後，趁著市場預期回升，房企通過加速推盤緩解資金壓力有很大關系。

此外，李宇嘉還指出，從政策面來看，全國整體政策仍趨向於放松，而深圳此前因為疫情及春節導致購房需求被壓抑，現如今此前積累的需求開始逐步釋放，市場也開始觸底反彈。對購房者而言，現在算是一個比較好的買房時機。

責任編輯：李冰琪