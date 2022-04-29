  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (五) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】深圳樓市近期回暖 中介日均接待客戶超200人（組圖）

經濟脈搏 12:08 2022/04/29

分享：

分享：

深圳4月樓市顯著回暖，據內媒報道，有中介表示，4月中旬以來，看樓客戶相比3月出現了明顯增長，「有時候客戶多的時候，日均能超200人，因為太忙，吃飯也只能草草解決。」

《每日經濟新聞》引述深圳中原數據，4月下旬新房、二手房成交量均呈上漲態勢，尤其是福田、南山、寶安等區二手房成交量按月增長近100％。以二手房數據為例，4月的前4周（4月1日-24日），深圳二手房成交量已超1900套，4月整體勢必將突破2000套。

廣東佛山商品房滿5年不計入限購 南京放寬非本地戶籍購房條件（更新版）

【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%

而從新房成交數據來看，4月第一周疫情解封，第二、第三、第四周的新房成交套數分別為538套、670套、647套。

多數據顯示深圳樓市呈現「小V型反彈」

同時，在美聯物業最新一期市場景氣度顯示，截至4月中旬，深圳樓市在放盤量、購房意向、進客量、帶看量、成交量等指標上，均出現了顯著回升，有構造「小V型反彈」的趨勢。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另一方面，「五一」假期將至，房企又將迎來一個推盤的黃金時間。合碩機構首席分析師郭毅表示，通常臨近「五一」是各開發商加快推盤的節點，加之目前整個政策環境趨於寬松，房企加快推盤也有利於自身周轉，實現項目快速出清和回籠資金。

報道稱，目前深圳市場並未見到太多樓盤「花式促銷」，更多的只是一些常規營銷方式，比如到訪營銷中心送禮品、關註企業小程序領禮包等，這也是4月深圳樓市的一個縮影。

在需求端的積極入市以及銷售端的加緊推盤之下，市場出現了明顯的回暖跡象。一邊是房企積極備戰「五一」，一邊是寬松的信貸環境，而購房者也在此背景下逐漸增多。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房企之所以在這個時間節點加推項目甚至促銷，一方面反映出房企整體對5月市場的重視，同時也跟深圳樓市在經歷了一段低迷後，趁著市場預期回升，房企通過加速推盤緩解資金壓力有很大關系。

此外，李宇嘉還指出，從政策面來看，全國整體政策仍趨向於放松，而深圳此前因為疫情及春節導致購房需求被壓抑，現如今此前積累的需求開始逐步釋放，市場也開始觸底反彈。對購房者而言，現在算是一個比較好的買房時機。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

廣東佛山商品房滿5年不計入限購 南京放寬非本地戶籍購房條件（更新版）
2022/04/27
廣東佛山商品房滿5年不計入限購 南京放寬非本地戶籍購房條件（更新版）
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
2022/04/28
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房
2022/04/12
【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房
3月內地樓市回暖 一線城市整體按月升12% 北京成交面積按月升8成
2022/04/14
3月內地樓市回暖 一線城市整體按月升12% 北京成交面積按月升8成
上海放寬購房政策 專家：疫情影響 滬樓市壓力較大
2022/04/14
上海放寬購房政策 專家：疫情影響 滬樓市壓力較大

你可能感興趣

廣東佛山商品房滿5年不計入限購 南京放寬非本地戶籍購房條件（更新版）
18:06 2022/04/27
廣東佛山商品房滿5年不計入限購 南京放寬非本地戶籍購房條件（更新版）
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
13:13 2022/04/28
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房
11:41 2022/04/12
【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房
物業 壓力 內地物業 疫情 成交 放盤 經濟 銷售 美聯物業 廣東省

上一篇文章

內地五一假期住宿市場冷熱兩極 北京民宿一房難求 麗江鬧「客荒」

下一篇文章

天津擬停售限價商品房 分析指市場冷清下支持普通商品房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加強能源保供 中國5月起對煤炭實施零進口暫定稅率
加強能源保供 中國5月起對煤炭實施零進口暫定稅率
疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底
疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底
疫情封控拖累 吉林一季度GDP按年下降7.9%
疫情封控拖累 吉林一季度GDP按年下降7.9%
中國防疫封控影響幾何？衛星數據揭港口和建設活動大幅下降
中國防疫封控影響幾何？衛星數據揭港口和建設活動大幅下降
在岸人民幣收報6.6115 創近1年半新低 強美元帶來壓力（更新版）
在岸人民幣收報6.6115 創近1年半新低 強美元帶來壓力（更新版）
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款