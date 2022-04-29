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疫情封控下就醫難 國家衛健委：要求各地設立「黃碼」醫院

社會熱點 12:14 2022/04/29

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內地新冠肺炎疫情嚴峻，多地嚴格封控之下，市民就醫難問題頻傳。國家衛健委副主任李斌周五（29日）表示，要求各地設立「黃碼」醫院，開通「雲門診」，對於危急重症患者，在核酸檢測結果不明下，及時有效地進行救治，不以任何理由推諉拒絕、延誤治療。

李斌表示，國家衛健委提出明確要求，作出全面部署，解決就醫問題主要涉及四個方面的關鍵環節，包括保障急危重症患者的救治、滿足特殊群體的就醫需求、完善發生疫情地區的醫療保障、統籌醫療機構內部的疫情防控和醫療服務工作。

不以任何理由推諉拒絕、延誤治療

在保障急危重症患者的救治方面，國家衛健委部署，要求各地設立「黃碼」醫院，開通「雲門診」，對於危急重症患者，在核酸檢測結果不明的情況下，要及時啟動和規範使用急診、搶救室、手術室、病房設立的緩衝區域，醫務人員嚴格落實首診負責制和急危重症搶救的制度，做好個人防護，及時有效救治，不以任何理由推諉拒絕、延誤治療。

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至於特殊群體的就醫需求，對封控區內血液透析的患者、放化療等腫瘤患者，以及孕產婦和新生兒等特殊群體，地方疫情防控部門要做好調查和統計，要建立台賬，做到「底數清、情況明」，切實落實好連續的醫療服務保障。對長期服藥的慢性病患者，可通過開具長處方等方式，由基層醫療衛生機構做好服務，滿足醫療服務的需求。

醫療機構不能因疫情一封了之

另外，疫情防控期間，加強部門聯動，科學設置120等急救電話和便民服務的渠道，確保群眾在緊急情況下能夠「打得通、聯繫上、找到人、看上病」。封控區和管控區要不斷完善應急狀態下的醫療服務管理運行機制，安排專家團隊對有需要人員提供諮詢和評估，需外出就醫的，要點對點接送，閉環管理，讓有看病需求居民出得了小區，進得去醫院。

同時，加強醫療機構內的疫情監測預警，完善突發疫情處置的流程，一旦發現確診病例，立即啟動應急預案。對於發現病例的醫療機構，不能因疫情的處置一管了之、一封了之，在採取封管控措施後，迅速啟動應急機制，全力保障急診、透析室、手術室、重症監護室、分娩室等重點科室醫療服務的連續性，確保急危重症患者得到及時救治，盡最大可能減少疫情防控對醫療機構正常醫療服務的影響。

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責任編輯：林佩怡

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