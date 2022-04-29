政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版）

央視報道，中共中央政治局今日（29日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作等，中共中央總書記習近平主持會議。會議提到，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持動態清零，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。【全文連結】

會議並要求，要加大宏觀政策調節力度，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。要加快落實確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具；並提到要抓緊謀劃增量政策工具。

此外，會議強調要堅持「房住不炒」，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改性住房需求等。又提到要促進平台經濟健康發展，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

內地股市、匯市急彈，截至13：30，滬指升約1.8%，重上3000點。在岸人民幣兌美元收復6.62關口，離岸人民幣亦收復6.65關。

政治局會議提振市場 A股指數集體漲超2%滬指站上3000點

政治局會議後人民幣回彈 在岸收復6.62關

穩增長、穩就業、穩物價 面臨新挑戰

據央視新聞，會議指出，新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

會議強調，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，這是黨中央的明確要求。要根據病毒變異和傳播的新特點，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

用好各類貨幣政策工具 擴內需加強基建

經濟方面，會議要求，要加大宏觀政策調節力度，扎實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。要加快落實確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具。要抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，把握好目標導向下政策的提前量和冗餘度。

同時，要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設。要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。

要穩住市場主體，對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶實施一攬子紓困幫扶政策。要做好能源資源保供穩價工作，抓好春耕備耕工作。要切實保障和改善民生，穩定擴大就業，組織好重要民生商品供應，保障城市核心功能運轉，穩控安全生產形勢，維護社會大局穩定。要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業鏈供應鏈、抗疫保供企業、關鍵基礎設施正常運轉。

穩住外資外貿基本盤 防「黑天鵝」「灰犀牛」

會議指出，要堅持辦好自己的事，加快構建新發展格局，堅定不移深化供給側結構性改革，用改革的辦法解決發展中的問題，加快實現高水平科技自立自強，建設強大而有韌性的國民經濟循環體系，要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤。

針對地方領導幹部，會議強調，各級領導幹部在工作中要有「時時放心不下」的責任感，擔當作為，求真務實，防止各類「黑天鵝」、「灰犀牛」事件發生。

另外，會議審議《國家「十四五」期間人才發展規劃》。其中，會議強調， 加快建設世界重要人才中心和創新高地。 北京、上海、粵港澳大灣區要堅持高標準，努力打造成創新人才高地示範區。

責任編輯：林佩怡、李冰琪

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