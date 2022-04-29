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內地30省首季GDP出爐 22省增速高於全國 新疆以7%領跑

經濟脈搏 16:27 2022/04/29

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中國今年一季度國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，截至周四（28日），已有30個省份公佈當地首季經濟運行情況，當中有22省增速高於全國水平，新疆更以增速7%領跑。

而受新冠肺炎疫情等影響，部分省市首季GDP增速不及全國水平，其中上海首季GDP僅按年增長3.1%、廣東增長3.3%、江蘇增長4.6%，而天津僅錄得0.1%增長，吉林更是下降7.9%。

疫情衝擊 上海首季GDP增長放緩至3.1%

疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底

2022年一季度中國國內生產總值（GDP）按年增長4.8%。

廣東江蘇首季經濟總量超2萬億

今年一季度，經濟總量超過2萬億的省份仍然只有廣東和江蘇2省，分別為28498.79億元、27859億元；廣東按年增長3.3%，江蘇按年增長4.6%。兩省經濟總量差距由去年同期約1200億元，縮小至639億元。經濟總量居全國第三位的山東，首季GDP為19926.8億元，按年增長5.2%，距離2萬億大關僅差73億元。

此外，一季度GDP超過萬億的省份還有浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海，比去年一季度超過萬億的省份多3個，即湖北（10804.66億元）、安徽（10347.7億元）、上海（10010.25億元）。

習近平下令穩增長 據報要求今年GDP增速超過美國

疫情封控拖累 吉林一季度GDP按年下降7.9%

從GDP增速來看，8省份的增速超過或等於6%，分別為新疆（7%）、江西（6.9%）、福建（6.7%）、湖北（6.7%）、貴州（6.6%）、山西（6.5%）、湖南（6%）、海南（6%）。

增速超過全國水平（4.8%）的有22個省份，除了上述8省，還包括內蒙古（5.8%）、黑龍江（5.4%）、四川（5.3%）、雲南（5.3%）、甘肅（5.3%）、山東（5.2%）、安徽（5.2%）、河北（5.2%）、重慶（5.2%）、寧夏（5.2%）、浙江（5.1%）、陝西（5.1%）、青海（5.1%）、廣西（4.9%）。而北京首季GDP按年增長4.8%，與「國家線」持平。

一季度全國居民人均可支配收入10,345元。

京滬首季居民人均可支配收入超兩萬

從居民人均可支配收入來看，全國首季居民人均可支配收入10,345元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。對比10,345元的「國家線」，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東這8個省份的居民人均可支配收入跑贏全國水平。

疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底

廣州一季度GDP增4%低於全國增速 進出口微增1%

其中，上海和北京首季居民人均可支配收入均在2萬元以上。上海以22,663元位居榜首，按年增長5.2%。北京以20,630元緊隨其後，按年增長5.3%。排在第三位的浙江達到19366元，距離2萬元大關只有一步之遙。

從居民人均可支配收入的增速來看，湖北、貴州增速表現亮眼，超過7%；福建、安徽、四川的增速約7%。此外，江西、湖南、重慶、河北、江蘇、山東等省份增速跑贏全國，超過6.3%。

責任編輯：易燕丹

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