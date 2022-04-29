【A股】政治局會議提振市場 滬指收升2.4%收復3000點 創指漲逾4%

中共中央政治局今日（29日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，對於資本市場，會議指出，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。A股午後大漲，三大股指集體漲超1%，滬指站上3000點。

15:26更新收市

截止收盤，滬指收報3047.06點，漲2.41%，成交額4404億元；深成指收報11021.44點，漲3.69%，成交額5246億元；創業板指收報2319.14點，漲4.11%，成交額1916億元。

政治局會議提到，促進平台經濟健康發展。互聯網電商、房地產股午後恢復交易後快速拉升，直接推動兩市跳漲，滬指很快漲逾2%重回3000點，創業板指更一度漲超4.2%。

政治局會議：支持各地完善房地產政策 支持剛性和改善性住房需求

政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版）

板塊方面，電商概念股在利好刺激下午後掀漲停潮，青木股份、凱淳股份、壹網壹創、南極電商等超20股漲停封板。

同時，會議提出的支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，對房地產股產生利好。香江控股、金科股份、中南建設、中交地產等10多股漲停。

此外，小家電、新零售等消費板塊大漲，小熊電器、飛科電器、徐家匯、上海九百等超20股封板。此外鋰電、元宇宙、教育等漲幅領先。

個股呈現普漲態勢，兩市超4400股飄紅，近300股漲停或漲超10%，成交也明顯放量，今日達9651億元人民幣。

Wind統計顯示，兩市4470只股票上漲，258只股票下跌，平盤有52只股票。

兩市成交9650億元，共有383只股票漲幅在9%以上，14只股票跌幅在9%以上。

▲ 政治局會議提振市場 A股指數集體漲超2%滬指站上3000點

責任編輯：李冰琪