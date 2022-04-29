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政治局會議提振市場 A股指數集體漲超2%滬指站上3000點

經濟脈搏 13:42 2022/04/29

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中共中央政治局今日（29日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，對於資本市場，會議指出，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。A股午後大漲，三大股指集體漲超1%，滬指站上3000點。

截至發稿，滬指漲2.36%，深成指漲3.42%，創業板指漲3.69%。

對於資本市場，政治局會議指出，要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版）

政治局會議：支持各地完善房地產政策 支持剛性和改善性住房需求

早盤持續震蕩，三大指數早盤集體收紅。午後，受此消息影響，互聯網板塊午後直線拉升，青木股份、凱淳股份、壹網壹創天澤信息等近20只個股漲停或漲逾10%。

同時，會議提出的支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，對房地產股產生利好。香江控股、萊茵體育、新能泰山等多只個股漲停。

此外，券商股大幅拉升，東方財富大漲近10%，華林證券午後封板，太平洋此前漲停，湘財股份、東北證券、國元證券等漲福居前。兩市個股普漲，超4400只股票飄紅。

政治局會議提振市場 A股指數集體漲超2%滬指站上3000點

責任編輯：李冰琪

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