上海公安查處近700宗涉疫案件 將狠打賺「黑心錢」不法分子

上海新冠肺炎疫情持續，上海市副市長、市公安局局長舒慶表示，疫情以來，已查處團購詐騙、哄抬物價、制假售假等涉疫案件近700宗。當局將狠狠打擊昧著良心賺「黑心錢」的不法分子，努力守護市民的「錢袋子」「菜籃子」安全。

舒慶在周五（29日）的上海疫情防控會上，介紹公安機關依法打擊各類涉疫違法犯罪的情況，指出疫情以來，公安機關緊盯違法犯罪新動向、新手法，強化研判、主動出擊，「零容忍」打擊團購詐騙、哄抬物價、制假售假等違法犯罪。目前，已查處各類涉疫案件近700宗，行政處罰近600人，採取刑事強制措施近100人。

針對市民群眾反映部分發放的保障物資和社區團購的物資，存在以次充好、質量低劣，甚至食品變質、產品過期等問題，公安機關聞警即動，會同市場監管等部門迅速開展核查，嚴厲打擊生產、銷售偽劣產品和不符合安全標準的食品，以及有毒、有害食品等違法犯罪行為，先後快速偵破4宗銷售劣質豬肉案件，及時阻斷一批劣質豬肉流入市場。

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至於群眾反映部分不法分子利用封控期間市民購物不便，以「社區團購、代購跑腿」等名義實施詐騙，公安機關迅速偵破10餘宗此類案件，並及時將被騙錢款返還給被害人。

此外，疫情期間市民長期居家，遭遇電信網絡詐騙風險增加。當局綜合利用社交網絡、新媒體平台等渠道，開展反詐宣傳，提醒市民防範假冒電商客服退款、謊稱發放疫情補貼、新冠疫苗投資理財等新類型詐騙，為群眾挽回損失3500餘萬元人民幣。

舒慶表示，衷心希望廣大市民積極提供犯罪線索，公安機關將認真核查每一條線索，一查到底，狠狠打擊昧著良心賺「黑心錢」的不法分子。

責任編輯：易燕丹

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