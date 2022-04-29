以京滬疫情為鑒 國家衛健委：要以快治快、提升疫苗接種

特大城市北京和上海都出現疫情。國家衛健委表示，這兩地經歷的疫情帶來四點啟示，包括要以快治快，出手速度要和病毒在時間上賽跑；面對Omicron變異株，最脆弱的人群是老年人和基礎病患者，最有效的保護手段是疫苗接種。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今日說，北京和上海這次疫情的流行株都是Omicron變異株，這兩個城市都是特大型城市，人口都在兩千萬甚至更多。Omicron變異株具有傳播速度快、隱匿性強的特點，對這些特大城市來說，在抗擊疫情時增加很大難度。無論從組織實施，還是相關的核酸檢測能力、醫療救治能力等方面，都提出更高要求。所以在一定程度上來說，是對這些特大城市治理體系和治理能力的考驗。

他從上海和北京的經歷中提出幾點啟示，首先，Omicron變異株的傳播速度太快，隱匿性太強，所以必須優化完善過去對待新冠肺炎病毒的原始株以及Alpha、Beta、Delta變異株的打法進行優化完善，總的一條就是以快治快，病毒傳播得快，我們出手的速度，工作的力度和速度要更快，要和這種病毒在時間上賽跑，這是一個非常重要的變化。

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另外，要考慮到這種變異株最為脆弱的人群是老年人，基礎病患者，最有效的保護手段是疫苗接種。

上海、北京人口老齡化較大，老年人口佔比高於全國平均水平，所以必須強化老年人疫苗接種，切實提升疫苗全程接種，包括加強針接種的接種率，這是保護他們的身體健康和生命安全的一個有效手段。同時，還要強調，針對Omicron變異株的侵襲，要全力做到「四應四盡」（應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治）。只要做到「四應四盡」，就可快速有效地切斷疫情傳播鏈條，有效保護人民群眾的身體健康，有效實施醫療救治。

他還提到，要樹立信心，實踐證明，採取有效的策略和打法能有效控制疫情傳播，來實現「動態清零」；疫情的抗擊是一個系統的工程，需要政府、各個部門、整個社會和每個人形成強大合力。所以，上海、北京的抗疫，應是全社會動員，用一種系統工程的理念來發揮落實四方責任。

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責任編輯：尹航

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